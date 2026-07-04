بوتين يهنئ ترامب بمناسبة ذكرى استقلال أمريكا الـ 250

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وقال بوتين إن روسيا والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية خاصة في ضمان الأمن والاستقرار على الصعيد العالمي.

أكد بوتين أن إقامة علاقات بناءة بين موسكو وواشنطن لا يخدم مصالح شعبي البلدين فحسب بل المجتمع الدولي بأسره أيضا.

يأتي ذلك فيما قال ترامب عن المناسبة، أن العصر الذهبي للولايات المتحدة بدأ بالفعل ونحن ما زلنا في نقطة الانطلاق.

وقال :" إن عاد الديمقراطيون للسلطة فهم يخططون لتعديلات من شأنها إنهاء فرص الجمهوريين للفوز بأي انتخابات قادمة".

وزعم أنه :" لا توجد دولة في العالم قدمت من الخير والإسهامات الإيجابية للبشرية أكثر من الولايات المتحدة وما نجحنا في بنائه داخل بلدنا ليس هو النمط السائد في العالم بل هو الاستثناء الفريد، لكن الهوية الأمريكية تواجه هجوما متجددا عبر عودة الخطر الشيوعي إلى بلادنا بعد عقود من حسم الحرب الباردة".

أردف ترامب: الخلاف ليس سياسيا بشأن الضرائب واللوائح بل هو مواجهة مع الشيوعية التي تمثل تهديدا مميتا للحرية.

وأضاف: حسمنا المواجهة مع فنزويلا في يوم واحد ووجهنا ضربات قاسية للغاية لإيران والجانب الإيراني يتطلع بشدة ويسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية معنا، ومنحنا إيران مهلة أسبوع لوقف العمليات لإقامة مراسم جنازة من منطلق لطفنا.