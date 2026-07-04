ترامب يشيد بالأداء القوي للاقتصاد الأمريكي: العصر الذهبي قد بدأ

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بالأداء القوي لاقتصاد بلاده، مؤكدا أن سوق الأسهم سجلت أفضل أداء ربع سنوي لها منذ فترته الرئاسية السابقة.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، "الاقتصاد في عهد ترامب يحقق نمواً هائلًا. لقد سجل سوق الأسهم للتو أفضل أداء ربع سنوي له منذ آخر مرة توليت فيها منصب الرئاسة.

وأضاف: مؤشرات "إس آند بي 500" و"ناسداك" و"داو جونز" تشهد جميعها صعودًا هائلًا"، مما ينعكس إيجابا على قيمة مدخرات التقاعد للمواطنين الأمريكيين ويدفعها نحو مستويات غير مسبوقة.

وأشار ترامب إلى أن العجز التجاري في الولايات المتحدة يستمر في التقلص مع تحقيق الصادرات الأمريكية أرقامًا قياسية شهرًا بعد شهر، مؤكدًا أن أمريكا "تبني أكثر وتنتج أكثر وتبيع أكثر من أي وقت مضى".

وتابع قائلًا : "إن تريليونات الدولارات من الاستثمارات الجديدة التي حققتها إدارتي تعني المزيد من المصانع والمزيد من الوظائف والمزيد من الفرص للأمريكيين. هذا هو الفوز. العصر الذهبي لأمريكا قد بدأ — ونحن ما زلنا في البداية".