جنازة المرشد الإيراني.. المشيعون يهفتون "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل"

تجمع الحشود في مصلى الإمام الخميني بالعاصمة الإيرانية طهران لحضور مراسم جنازة المرشد الإيراني علي خامنئي، وهتفوا بصوت واحد "الانتقام، الانتقام".



هتافات "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل" كانت أيضًا سائدة في المكان، حيث أظهرت الصور والفيديوهات من المراسم العديد من المشاركين يحملون لافتات ولافتات تستدعي "الثأر بالدم"، بينما أشارت بعض اللافتات إلى قتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق من يوم السبت، قال الرئيس الأمريكي إنه منح إيران مهلة أسبوع لوقف العمليات لإقامة مراسم جنازة من منطلق لطفنا، في إشارة إلى جنازة المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي قتل في اليوم الأول للحرب الأمريكية الإسرائيلية نهاية فبراير الماضي.



بدأت المراسم في طهران يوم السبت، اليوم الأول من موكب جنائزي يمتد لعدة أيام من المتوقع أن يستمر عبر إيران وبعض المدن العراقية قبل دفن خامنئي في مشهد يوم الخميس.