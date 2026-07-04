السعودية تشارك في تقديم واجب العزاء إلى إيران في وفاة المرشد

أفادت وكالة الأنباء السعودية واس بأن نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي، نقل تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في وفاة علي خامنئي المرشد الإيراني السابق.

جاء ذلك خلال مشاركته في مراسم التأبين التي أُقيمت في العاصمة طهران.

وتتواصل في إيران مراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، الذي قُتل في الغارات الأمريكية الإسرائيلية الأولى خلال الحرب.

وبدأت الجمعة الوفود الأجنبية بالتوافد إلى إيران للمشاركة في مراسم وداع وتشييع خامنئي، المقرّر أن تنطلق السبت في مصلى الإمام الخميني الكبير في طهران.

وذلك بعد أربعة أشهر من اغتياله في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، عن عمر ناهز 86 عاماً، كما بدأت حشود جماهيرية من مختلف المحافظات والمدن الإيرانية بالوصول إلى العاصمة، للمشاركة في المراسم التي يصفها مسؤولون إيرانيون بـ"تشييع القرن".