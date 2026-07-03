5 نعوش بجنازة المرشد.. من قُتل مع علي خامنئي في الضربة الأمريكية الإسرائيلية؟

بدأت طهران في مراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي قُتل في غارة أمريكية إسرائيلية نهاية فبراير الماضي في اليوم الأول من الحرب.

جثمان المرشد الإيراني

ووصل جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي، إلى مصلى الإمام الخميني في طهران تمهيدا لبدء مراسم تشييعه، وتظهر الصور المنشورة خمسة نعوش في المصلى.



وتعود هذه النعوش إلى أفراد عائلة المرشد الإيراني الذين قتلوا معه في الضربة الأمريكية الإسرائيلية يوم الثامن والعشرين من فبراير الماضي.

وقتل في هذه الغارة زهرة حداد عادل زوجة المرشد الإيراني الحالي مجتبى خامنئي، وابنة الشخصية المحافظة البارزة غلام علي حداد عادل، الرئيس السابق للبرلمان، الذي أكد نبأ وفاتها أيضاً في تصريحات متلفزة.



وأعلن مجتبى خامنئي أن "أخته المُضحية" قُتلت، وكذلك طفلها، وزوج "أخته الأخرى".

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن إيران تتوقع حضور "ضيوف من نحو مئة دولة، من بينهم رؤساء حكومات، ورؤساء برلمانات، ووزراء خارجية، ومبعوثون حكوميون خاصون، وشخصيات سياسية أخرى، ووفود شعبية عديدة".