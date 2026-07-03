قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: الحرارة المحسوسة تصل إلى 39 درجة بالقاهرة.. وتحذيرات من الرطوبة واضطراب البحر الأحمر
قبل الاشتراك.. اعرف الفرق بين خدمتي اطمن واطمن على الآخر لحماية أطفالك على الإنترنت
فاضل كام ساعة.. موعد مباراة منتخب مصر واستراليا بكأس العالم 2026
رسالة مؤثرة من ويسا بعد توديع المونديال: نقلنا الكونغو إلى خارطة العالم
اشتراطات قانونية ملزمة للحصول على ترخيص التنقيب عن الآثار
5 نعوش بجنازة المرشد.. من قُتل مع علي خامنئي في الضربة الأمريكية الإسرائيلية؟
عيار 21 يسجل 5740 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
حادث مروع .. مصرع 24 شخصا وإصابة 8 آخرين في سقوط حافلة ركاب بباكستان
تطورات جديدة بشأن أزمة العدادات الكودية.. مفاجأة للمواطنين
حرب الشرق الأوسط تلقي بظلالها على حركة الطيران: تراجع حاد في الطلب وسط مؤشرات متفائلة
بمرتبات تصل لـ9700 جنيه.. 210 فرص عمل جديدة بقطاع الأغذية (التفاصيل والتقديم)
شركات النفط الروسية تخفض صادرات الديزل المنقولة بحرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

5 نعوش بجنازة المرشد.. من قُتل مع علي خامنئي في الضربة الأمريكية الإسرائيلية؟

5 نعوش في جنازة المرشد
5 نعوش في جنازة المرشد
ناصر السيد

بدأت طهران في مراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي قُتل في غارة أمريكية إسرائيلية نهاية فبراير الماضي في اليوم الأول من الحرب.

جثمان المرشد الإيراني

ووصل جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي، إلى مصلى الإمام الخميني في طهران تمهيدا لبدء مراسم تشييعه، وتظهر الصور المنشورة خمسة نعوش في المصلى.


وتعود هذه النعوش إلى أفراد عائلة المرشد الإيراني الذين قتلوا معه في الضربة الأمريكية الإسرائيلية يوم الثامن والعشرين من فبراير الماضي.

وقتل في هذه الغارة زهرة حداد عادل زوجة المرشد الإيراني الحالي مجتبى خامنئي، وابنة الشخصية المحافظة البارزة غلام علي حداد عادل، الرئيس السابق للبرلمان، الذي أكد نبأ وفاتها أيضاً في تصريحات متلفزة.


وأعلن مجتبى خامنئي أن "أخته المُضحية" قُتلت، وكذلك طفلها، وزوج "أخته الأخرى".

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن إيران تتوقع حضور "ضيوف من نحو مئة دولة، من بينهم رؤساء حكومات، ورؤساء برلمانات، ووزراء خارجية، ومبعوثون حكوميون خاصون، وشخصيات سياسية أخرى، ووفود شعبية عديدة".

5 نعوش في جنازة المرشد جنازة المرشد علي خامنئي الضربة الأمريكية الإسرائيلية غارة أمريكية إسرائيلية جثمان المرشد الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

جريمة تهز سوهاج.. عامل ينهي حياة شقيقه ونجليه ويلقي جثامينهم في النيل

حفل زفاف احمد ماجد

أحمد ماجد يحتفل بخطوبته بحضور الأهل والأصدقاء المقربين

الزمالك

قرار عاجل من فيفا بشأن قضايا الزمالك

إبراهيم حسن

التفاصيل الكاملة لمشادة إبراهيم حسن مع أحد أفراد الأمن في أمريكا

الاهلي

تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك ومشاركة الأهلي بدوري الأبطال

زيزو

الأهلي وأزمة عقد زيزو.. جلسة حاسمة بعد عودة اللاعب من المونديال

عبدالله أقطاي

تفاصيل عقد انتقال أقطاي عبد الله إلى الأهلي

مجلس النواب

تعديلات قانون التصالح تدخل مرحلة الحسم.. مطالب برلمانية بإقرارها قبل فض دور الانعقاد

ترشيحاتنا

تمساح شبرامنت

تفاصيل ليلة الرعب في الجيزة.. حقيقة تمساح شبرامنت الذي هز منصات التواصل الاجتماعي

أسعار السجائر

الـ LM بكام؟.. أسعار السجائر الشعبي والمستوردة اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في مصر

زييادة اسعار تذاكر القطارات

تصل إلى 25%.. أسعار تذاكر القطارات بعد الزيادة الرسمية اليوم

بالصور

فستان لافت.. بوسي تثير الجدل بإطلالة جريئة

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد