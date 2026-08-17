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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

عبد اللطيف: التعليم يجب أن يكون بالمدارس..والتقييمات عليها 60%

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم، إن التعليم فى مصر يجب أن يكون داخل المدارس

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مؤتمر صحفي الان ، أن الطالب يجب عليه أن ينجز التقييمات والمهام التى تمثل 60%  حتى يدخل امتحان الفرصة الأولى وفى حالة عدم إنجاز المهام والواجبات والتقييمات يدخل امتحان الفرصة الثانية مجانا

 وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدراسة فى البكالوريا المصرية ستكون نظام فترات دراسية وليست حصص مشددا على أن درجة تنسيق القبول بالجامعات يعتد فقط بدرجات الطالب التى يحصل عليها فى الامتحان وليس المهام أو التقييمات.

وأعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة حرصت على زيادة عدد أيام الدراسة الفعلية في العام الدراسي 2027 إلى 183 يومًا بعد أن كانت على مدار سنوات 116 يومًا فقط، بما يتماشى مع المعايير المتبعة في العديد من أنظمة التعليم في مختلف دول العالم

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الهدف أيضًا يتمثل في تطبيق عدد الساعات الكافية للانتهاء من شرح المواد الدراسية خلال أيام الدراسة الفعلية، بما يتيح الوقت الكافي للطلاب والمعلمين لتحقيق المستهدفات التعليمية.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027

شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية المعلنة للعام الدراسي الجديد، مؤكداً أن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 يبدأ يوم 12 سبتمبر في المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات، ويوم 6 سبتمبر في المدارس الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مع نحو ٤٥٠٠ مدير مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، ومديري المديريات والإدارات التعليمية من ٢١ محافظة، لبحث آليات الاستعداد للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧، ومتابعة جاهزية المدارس، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه انتظام العملية التعليمية، وبحث سبل التعامل معها، بما يضمن انطلاق الدراسة بصورة منتظمة ومستقرة منذ اليوم الأول.

وفي مستهل اللقاء، ثمّن محمد عبد اللطيف جهود مديري المدارس خلال العامين الماضيين، وما بذلوه من جهود أسهمت في تحقيق انتظام العملية التعليمية، وعودة الطلاب إلى المدارس، والتعامل مع مشكلات الكثافات الطلابية، والعمل على سد العجز في أعداد المعلمين.

وأشاد الوزير بالخبرات العملية الكبيرة التي يمتلكها مديرو المدارس، باعتبارهم الأقرب إلى واقع العملية التعليمية داخل الفصول والمدارس، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار بذل أقصى الجهود، ومزيدًا من العمل والانضباط والقدرة على اتخاذ القرار.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل على بناء القرارات التعليمية من داخل الميدان التعليمي، ومن واقع خبرات المعلمين داخل الفصول، باعتبارهم الأكثر ارتباطًا بالتحديات الفعلية التي تواجه العملية التعليمية.

وشدد الوزير على أن مديري المدارس والمعلمين يمثلون شركاء أساسيين في صناعة القرارات التعليمية وتنفيذها على أرض الواقع، مؤكدًا حرصه على مواصلة الحوار المباشر مع عناصر المنظومة التعليمية والاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم في تطوير الأداء.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن نجاح منظومة التعليم يرتبط بصورة مباشرة بقوة الإدارة المدرسية وقدرتها على اتخاذ القرار وتنفيذ القواعد المنظمة للعمل، مشددًا على أن مدير المدرسة يمثل المسؤول المباشر عن انتظام العمل داخل المدرسة، وعن التعامل الفوري مع المشكلات والتحديات التي قد تؤثر على العملية التعليمية.

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رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

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