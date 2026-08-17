أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزير العدل.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والأرصاد

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

وداعًا للموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس حتى نهاية الأسبوع

أكد محمود القياتي، متنبئ جوي بمركز التنبؤات بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك انكسارًا للموجة شديدة الحرارة التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية.

وتابع القياتي، خلال مداخلة هاتفية عبر «القناة الأولى المصرية»: «درجة الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة من 33 إلى 34 درجة مئوية، وهذا الانخفاض مستمر حتى نهاية الأسبوع على الأقل، ويمتد حتى محافظات شمال الصعيد، التي تسجل اليوم نحو 35 إلى 36 درجة».

سقوط أمطار



وأشار إلى وجود سحب خلال فترات الصباح على مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وقد تمتد قطرات السحب إلى القاهرة، مضيفًا أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار على بعض المناطق من السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري.

وقال إن انخفاض درجات الحرارة صباحًا يؤثر على درجات الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل، بالإضافة إلى النشاط النسبي للرياح، الذي يلطف درجات الحرارة ليلًا على أغلب مناطق الجمهورية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 17 أغسطس.. عيار 21 بكام؟

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 17 أغسطس 2026.

سعر الذهب اليوم



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5370 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6265 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7160 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50120 جنيها.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 17 أغسطس 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.36 جنيه

سعر الشراء: 50.22 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.09 جنيه

سعر الشراء: 57.93 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 67.94 جنيه

سعر الشراء: 67.74 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.41 جنيه

سعر الشراء: 13.37 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.71 جنيه

سعر الشراء: 13.67 جنيه.



الطب 90.5% والهندسة 76%..المنصورة الأهلية: الحد الأدنى عندنا أعلى من النسب المعلنة من الوزارة

قال الدكتور محمد عبد العظيم، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، إن الحدود الدنيا التي أعلنتها وزارة التعليم العالي للجامعات الأهلية والخاصة تمثل الحد الأدنى للتقديم، لكن الجامعات ليست ملزمة بالوصول إليها، موضحًا أن توقعات القبول بجامعة المنصورة الأهلية للعام الدراسي 2026-2027 أعلى من تلك النسب.

وأوضح عبد العظيم خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الحد الأدنى المتوقع للطب البشري يبلغ نحو 90.5%، ولطب الأسنان 86 إلى 87%، والصيدلة 85 إلى 86%، والهندسة 75 إلى 76%، والتمريض نحو 70%.

وأضاف أن الإقبال يتزايد على البرامج الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعي والميكاترونكس والحاسبات، مشيرًا إلى أن الطلاب أصبحوا أكثر وعيًا بأهمية اختيار البرامج المرتبطة باحتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.



15 ألف مسجد و28.8 مليار جنيه.. أرقام تكشف حجم طفرة الأوقاف

أكد أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن هناك طفرة كبيرة في إنشاء وتطوير المساجد، ووصل عدد المساجد الجديدة منذ عام 2014 حتى الآن إلى حوالي 15 ألف مسجد، بتكلفة 28 مليارًا و800 مليون جنيه.



وتابع «رسلان»، خلال حوار خاص مع قناة «إكسترا نيوز»: «كل يوم جمعة بلا استثناء فيه افتتاحات جديدة للمساجد، ما بين إنشاء كامل أو إحلال وتجديد أو صيانة وترميم، واحد من التلاتة يحدث كسُنة أسبوعية».

ولفت المتحدث باسم وزارة الأوقاف إلى أن فكرة الاهتمام بالمسجد ليست إنشائية فقط، فهناك أهمية كبيرة لأبناء وزارة الأوقاف العاملين بهذه المساجد، وتزويد المساجد بالمكتبات، مضيفًا: «بعض المساجد موجودة في مناطق بها غير ناطقين باللغة العربية، فهناك أئمة يجيدون اللغات موجودون بهذه الأماكن لتقديم الدروس اليومية باللغات الأجنبية».



بداية من سبتمبر.. بصمة الوجه شرط لتفعيل خطوط المحمول وحظر البيع خارج الفروع

يواصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخاذ إجراءات جديدة لضبط سوق خطوط المحمول وحماية بيانات المواطنين، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وشركات الاتصالات، في ظل تزايد الاهتمام بالتأكد من صحة البيانات المسجلة على خطوط المحمول والمحافظ الإلكترونية.

وقال محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الجهاز، إن خدمة «أرقامي» عبر تطبيق «My NTRA» تتيح للمواطنين معرفة جميع أرقام المحمول والمحافظ الإلكترونية المسجلة بأسمائهم.

وأوضح أن عدد مستخدمي الخدمة ارتفع إلى 12 مليون مستخدم، من بينهم 5 ملايين مستخدم خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس زيادة الإقبال على الخدمة للتحقق من البيانات المسجلة بأسماء المواطنين.



الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزير العدل



عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.

وشهد الاجتماع استعراضاً لعدد من ملفات عمل وزارة العدل، بدءًا من الوقوف على مُعدلات الإنجاز الخاصة بمشروع "مدينة العدالة" بالعاصمة الجديدة؛ بما في ذلك البنية التحتية الرقمية، ومُكونات مُنظومة التحول الرقمي، والتقنيات التكنولوجية الحديثة المُقرر إعمالها داخل المقرات القضائية بالمدينة.

وأكد الرئيس أن الهدف المرجو من "مدينة العدالة" هو تأسيس بيئة قضائية رقمية مُتكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتكفل تيسير سُبل العدالة الناجزة، وتقديم خدمات قضائية مُتميزة للمواطنين، مُوجهاً سيادته بالالتزام بالجداول الزمنية المُحددة لإنهاء الأعمال بالمشروع بالدقة الفنية العالية بما يليق بمكانة القضاء المصري العريق.



الإعاشة الجبرية تشعل أسعار العمرة.. 5 آلاف جنيه زيادة متوقعة على البرامج الاقتصادية

أثار قرار السعودية تطبيق نظام الإعاشة الجبرية على بعض برامج العمرة الاقتصادية حالة من الجدل بين شركات السياحة، في ظل انعكاس القرار بصورة مباشرة على تكلفة برامج العمرة التي يتحملها المواطنون.

ويشمل القرار عددًا من الدول، من بينها مصر، مع إلزام الشركات بتوفير الوجبات للمعتمرين ضمن برامج العمرة، بينما تجري تحركات لبحث إمكانية تأجيل تطبيق القرار وإعادة النظر في بعض تفاصيله.



من التأمين الشامل إلى التحول الرقمي.. الحكومة تعيد بناء منظومة الرعاية الصحية

تواصل الدولة جهودها لتطوير منظومة الرعاية الصحية بصورة متكاملة، من خلال التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير المستشفيات الجامعية، والاستفادة من إمكانات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة تعمل على تطوير منظومة الرعاية الصحية من خلال الاستفادة من المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب تطوير المستشفيات الجامعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تقديم الخدمات الطبية.

وأوضح أن الهدف الأساسي هو ضمان حصول المواطن على خدمة صحية جيدة وفي الوقت المناسب، دون أن يتحمل أعباء مالية كبيرة، مشيرًا إلى أن المواطن لا يهتم بالجهة المالكة أو المديرة للمستشفى بقدر اهتمامه بجودة الخدمة وسرعة الحصول عليها وتكلفتها.

دور المستشفيات الجامعية

وأشار عبدالغفار إلى أن المستشفيات الجامعية تؤدي ثلاثة أدوار رئيسية، هي العلاج والتعليم والبحث العلمي، مؤكدًا أن أهمية هذه الأدوار تزداد مع التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، خاصة في محافظات المرحلة الثانية، ومن بينها محافظة المنيا.

وتعمل الدولة بالتوازي على تطوير المستشفيات الجامعية من خلال وزارة التعليم العالي ومستشفيات جامعة المنيا، إلى جانب توفير الحوافز اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تقديم الخدمات الصحية، بما يعزز التكامل بين مختلف أطراف المنظومة.