15 ألف مسجد و28.8 مليار جنيه.. أرقام تكشف حجم طفرة الأوقاف

أكد أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن هناك طفرة كبيرة في إنشاء وتطوير المساجد، ووصل عدد المساجد الجديدة منذ عام 2014 حتى الآن إلى حوالي 15 ألف مسجد، بتكلفة 28 مليارًا و800 مليون جنيه.

وتابع «رسلان»، خلال حوار خاص مع قناة «إكسترا نيوز»: «كل يوم جمعة بلا استثناء فيه افتتاحات جديدة للمساجد، ما بين إنشاء كامل أو إحلال وتجديد أو صيانة وترميم، واحد من التلاتة يحدث كسُنة أسبوعية».

ولفت المتحدث باسم وزارة الأوقاف إلى أن فكرة الاهتمام بالمسجد ليست إنشائية فقط، فهناك أهمية كبيرة لأبناء وزارة الأوقاف العاملين بهذه المساجد، وتزويد المساجد بالمكتبات، مضيفًا: «بعض المساجد موجودة في مناطق بها غير ناطقين باللغة العربية، فهناك أئمة يجيدون اللغات موجودون بهذه الأماكن لتقديم الدروس اليومية باللغات الأجنبية».

وقال «رسلان» إن فهم الأمة المصرية للدين يختلف عن باقي الأمم، حيث إن فهمنا للدين قائم على وجود عقيدة وتزكية وحسن المعاملة، مضيفًا أن المصري القديم ظهر تدينه في العمران، حيث أقام المعابد والقبور لإيمانه بالموت والجنة والنار.

وأعلن أن وزارة الأوقاف في الجمهورية الجديدة أجرت حوالي 3 آلاف و400 دورة تدريبية، استفاد منها حوالي 295 ألف شخص، وتأتي هذه الدورات للتدريب على التحول الرقمي، والهندسة، والإدارات القانونية، والتعامل مع الإعلام والظهور الإعلامي، وحسن الأداء، وريادة الفكر، وغيرها.

واستعرض فلسفة الرئيس «عبدالفتاح السيسي» في التعامل مع الإمام من خلال تدريبه وتنويره ومعرفته بكل ما هو جديد، لسهولة التواصل مع الأجيال الجديدة بما يتناسب مع طبيعة العصر، ويجب أن يكون أيضًا موسوعي المعرفة بما يؤهله لأن يكون مقنعًا لرواد المسجد والحديث معهم، قائلًا: «إن الله عظيم، ومن يتحدث عنه يجب أن يكون عظيمًا».

وأوضح أن هناك اهتمامًا خاصًا وكبيرًا من جانب الرئيس «عبدالفتاح السيسي» بمساجد آل البيت، حيث يتابع كل صغيرة وكبيرة تتعلق بهذه المساجد، ولا يتم تعيين أي أئمة لخدمة مساجد آل البيت إلا بعناية، لما لها من أهمية كبيرة في نفوس المواطنين، فمصر من الدول المحبة للرسول ولآل البيت، حبًا غير مشروط على مر العصور.

وقال إن الاستعدادات للمولد النبوي الشريف قد بدأت بالفعل، وتم عقد اجتماع لوزير الأوقاف بمسجد مصر مع مديري المديريات على مستوى الجمهورية لمتابعة تنفيذ الخطة للاحتفال بشهر المولد، وملء المساجد بهجة، مؤكدًا أن هذا جزء أصيل من حبنا وفهمنا للرسول والدين.