قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يجب أن تكون أول مرة .. شروط التقديم في حج القرعة 2027
وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الرقابة النووية يتفقدون مشروع الضبعة
في تحول مالي وتاريخي غير مسبوق.. بنك الاستثمار القومي يتحول إلى الربحية محققًا 6 مليارات جنيه
يجب توثيق الاعترافات ليوم الحساب.. إيران ترد على دعوة بن غفير لتحديد حصة ليلية للقتل في غزة
مفيش نجم على حساب الفريق.. عموتة يوجه رسالة قوية للاعبي الأهلي
تحذير برلماني من تجريف الجهاز الإداري وإهدار فرص الشباب بالدولة
رابط الاستعلام عن معاشات سبتمبر2026 وموعد الصرف رسميا
محدش حجز مكانه.. عموتة يشعل المنافسة بين الشناوي وشوبير
رئيس وزراء باكستان: سنواصل الدفاع عن المنطقة بالتعاون مع السعودية
مقترح برلماني لتحويل أصول الدولة المعطلة لمشروعات وتوفير فرص عمل للشباب
كريم رمزي يكشف ملامح تشكيل الأهلي أمام برشلونة.. 7 لاعبين ضمن الأساسيين
برعاية الرئيس السيسي .. دار الإفتاء تبحث مستقبل الأسرة المسلمة في مؤتمر دولي سبتمبر المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف والقومي لذوي الإعاقة يبحثان التوسع في ترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة

الأوقاف والقومي لذوي الإعاقة يبحثان التوسع في ترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة
الأوقاف والقومي لذوي الإعاقة يبحثان التوسع في ترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة
عبد الرحمن محمد

شهدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، احتفالية وزارة الأوقاف لتكريم 8 من العاملين بالوزارة من المتميزين من الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار دعم النماذج الناجحة وتقدير جهودهم في مختلف المجالات.

وبدأت الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلي عن جهود وزارة الأوقاف في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب عرض قصة ملهمة لأحد المكرمين من ذوي الإعاقة البصرية، استعرض خلالها تجربة تدريس المناهج والمذاهب لطلابه، ثم جرى تسليم شهادات تقدير ومكافآت مالية للمكرمين.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن الإعاقة لا تكمن في الشخص وإنما في العوائق الموجودة بالبيئة المحيطة، مشيدة بجهود وزارة الأوقاف في مجال الإتاحة، ومن بينها إتاحة المسجد الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت أن المجلس يدعم المتميزين من الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتابع العمل على حل المشكلات التي تواجههم مع الجهات المعنية وفق اختصاصاته، كما شددت على أهمية دور الأسرة في دعم أبنائها وإعداد نماذج ناجحة وملهمة، مشيرة إلى عدد من رموز برنامج دولة التلاوة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى جهود المجلس في توعية مقدمي الخدمات بآداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من استخدام لغة الإشارة لتسهيل التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، مؤكدة أن أي شخص يمكنه تعلم لغة الإشارة للمساعدة في توفير الدعم المناسب لهم داخل المجتمع وأماكن العمل.

وشددت الدكتورة إيمان كريم على ضرورة التوسع في ترجمة خطب الجمعة إلى لغة الإشارة في المساجد الكبرى، موضحة أن المجلس شريك في مبادرة «تمكين الوعاظ والدعاة من استخدام لغة الإشارة»، التي تقام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات المعنية.

 تدريب الوعاظ والأئمة على لغة الإشارة

وخلال اللقاء، تم التوافق على توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الأوقاف تتضمن تدريب الوعاظ والأئمة على لغة الإشارة، وزيادة إتاحة خطبة الجمعة بلغة الإشارة في المساجد، إلى جانب توفير مترجمين بالتعاون مع المجلس، والإشراف على ترجمة المصحف الشريف إلى لغة الإشارة، ودعم خاصية «داعم» المدمجة بالموقع الإلكتروني للوزارة.

كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين المجلس ومديريات الأوقاف في المحافظات لتنفيذ ندوات وورش توعوية مشتركة، ودعم مبادرة «أسرتي قوتي»، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية للتعريف بآداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية مهارات لغة الإشارة لدى الواعظات والعاملين بالوزارة.

وبحث الطرفان أيضًا التعاون مع مشيخة الأزهر الشريف لتوسيع نطاق تعليم لغة الإشارة، بما يدعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ويسهل وصول الرسائل الدينية والتوعوية إليهم.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين المجلس ووزارة الأوقاف في الفعاليات الثقافية والتوعوية والندوات الدينية، بهدف نشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بالتشريعات المنظمة لها، وترسيخ قيم الدمج والمساواة وقبول الآخر.

ذوو الإعاقة المجلس القومي لذوي الإعاقة وزارة الأوقاف لغة الإشارة خطبة الجمعة تمكين ذوي الإعاقة الأزهر الشريف تعليم لغة الإشارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أعطاه لها زوجها.. عقار جنسي ينهي حياة عروس بدار السلام

اكاديمية الشرطة

لو عايز تبقى ضابط متخصص.. التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة 2027

زيادة جديدة في الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم خلال أيام.. كم سيدفع المستأجر؟

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه| وهذا ثمن البيض

الحسين عموتة

بالأسماء.. عموتة يحدد ملامح قائمة الأهلي في الموسم الجديد

غزل المحلة

اعتذار رسمي للأهلي.. غزل المحلة يرد على أزمة تصريحات شريف الخشاب بشأن صفقة محمود صلاح

امام عاشور

دونجا: لو بلعب في الزمالك حاليًا هطلب 100 مليون جنيه.. وإمام عاشور قوة داخل الأهلي

هيا عمرو فوزي، بطلة فيديو حادث مول أرابيلا

في أول ظهور لها.. فتاة أرابيلا تكشف تفاصيل اللحظات الحاسمة لمساعدة مصابي الانفجار

ترشيحاتنا

حملات السرفيس

تسليم المرحلة الرابعة من مبادرة ترخيص 115 سيارة سرفيس لجنوب الجيزة ودعم خطوط البدرشين بـ20 رخصة

محافظ الغربية

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تناقش مع محافظ الغربية إجراءات تنفيذ وإحكام منظومة المخلفات

صورة أرشيفية

صحيت على صوت عالي.. أقوال شقيق المتهم في جريمة الشوش تكشف مفاجآت جديدة

بالصور

رابط الاستعلام عن معاشات سبتمبر2026 وموعد الصرف رسميا

موعد صرف معاشات سبتمبر
موعد صرف معاشات سبتمبر
موعد صرف معاشات سبتمبر

سلوى خطاب تثير الجدل.. تداول صور لها بعد عمليات تجميل في الوجه والرقبة

سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة
سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة
سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة

سعره يتجاوز 365 ألف جنيه.. روبي تلفت الأنظار بفستان جريء في أحدث حفلاتها

روبي
روبي
روبي

طريقة عمل الفراخ المحشية

طريقة عمل القراخ المحشية
طريقة عمل القراخ المحشية
طريقة عمل القراخ المحشية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد