الأوقاف والقومي لذوي الإعاقة يبحثان التوسع في ترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة

شهدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، احتفالية وزارة الأوقاف لتكريم 8 من العاملين بالوزارة من المتميزين من الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار دعم النماذج الناجحة وتقدير جهودهم في مختلف المجالات.

وبدأت الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلي عن جهود وزارة الأوقاف في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب عرض قصة ملهمة لأحد المكرمين من ذوي الإعاقة البصرية، استعرض خلالها تجربة تدريس المناهج والمذاهب لطلابه، ثم جرى تسليم شهادات تقدير ومكافآت مالية للمكرمين.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن الإعاقة لا تكمن في الشخص وإنما في العوائق الموجودة بالبيئة المحيطة، مشيدة بجهود وزارة الأوقاف في مجال الإتاحة، ومن بينها إتاحة المسجد الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت أن المجلس يدعم المتميزين من الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتابع العمل على حل المشكلات التي تواجههم مع الجهات المعنية وفق اختصاصاته، كما شددت على أهمية دور الأسرة في دعم أبنائها وإعداد نماذج ناجحة وملهمة، مشيرة إلى عدد من رموز برنامج دولة التلاوة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى جهود المجلس في توعية مقدمي الخدمات بآداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من استخدام لغة الإشارة لتسهيل التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، مؤكدة أن أي شخص يمكنه تعلم لغة الإشارة للمساعدة في توفير الدعم المناسب لهم داخل المجتمع وأماكن العمل.

وشددت الدكتورة إيمان كريم على ضرورة التوسع في ترجمة خطب الجمعة إلى لغة الإشارة في المساجد الكبرى، موضحة أن المجلس شريك في مبادرة «تمكين الوعاظ والدعاة من استخدام لغة الإشارة»، التي تقام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات المعنية.

تدريب الوعاظ والأئمة على لغة الإشارة

وخلال اللقاء، تم التوافق على توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الأوقاف تتضمن تدريب الوعاظ والأئمة على لغة الإشارة، وزيادة إتاحة خطبة الجمعة بلغة الإشارة في المساجد، إلى جانب توفير مترجمين بالتعاون مع المجلس، والإشراف على ترجمة المصحف الشريف إلى لغة الإشارة، ودعم خاصية «داعم» المدمجة بالموقع الإلكتروني للوزارة.

كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين المجلس ومديريات الأوقاف في المحافظات لتنفيذ ندوات وورش توعوية مشتركة، ودعم مبادرة «أسرتي قوتي»، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية للتعريف بآداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية مهارات لغة الإشارة لدى الواعظات والعاملين بالوزارة.

وبحث الطرفان أيضًا التعاون مع مشيخة الأزهر الشريف لتوسيع نطاق تعليم لغة الإشارة، بما يدعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ويسهل وصول الرسائل الدينية والتوعوية إليهم.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين المجلس ووزارة الأوقاف في الفعاليات الثقافية والتوعوية والندوات الدينية، بهدف نشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بالتشريعات المنظمة لها، وترسيخ قيم الدمج والمساواة وقبول الآخر.