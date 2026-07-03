الرئيس العراقي يغادر إلى طهران للمشاركة في جنازة المرشد الإيراني

غادر الرئيس العراقي نزار آميدي، يوم الجمعة، العاصمة بغداد متوجهاً إلى طهران للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي قتل في ضربة أمريكية إسرائيلية نهاية فبراير الماضي.



وأعلن مكتب رئاسة الجمهورية العراقية، أنه "من المقرر أن يلتقي رئيس الجمهورية في إطار الزيارة، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، وعدداً من المسؤولين،لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين"، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، وصل جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي، إلى مصلى الإمام الخميني في طهران تمهيدا لبدء مراسم تشييعه.



وأفادت وكالة "ارنا" الإيرانية الرسمية للأنباء، بأن "جثمان قائد الثورة الإسلامية الشهيد وصل إلى مصلى الإمام الخميني الكبير"، مستخدمة الاسم الرسمي للمجمع الديني.