ممثل المرشد الإيراني في الهند: مجتبى خامنئي لن يشارك في تشييع والده لأسباب أمنية

قال ممثل المرشد الإيراني في الهند، حكيم إلهي، إن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لن يشارك على الأرجح في مراسم تشييع والده، علي خامنئي، مرجعًا ذلك إلى اعتبارات أمنية في ظل التوترات الإقليمية.

وأوضح إلهي، في مقابلة مع شبكة India Today قبل مغادرته نيودلهي إلى طهران، أن مجتبى خامنئي يرغب في الظهور ولقاء المواطنين، إلا أن الأجهزة الأمنية ترفض ذلك بسبب المخاوف المتعلقة بسلامته، مشيرًا إلى أن فرص مشاركته العلنية في مراسم التشييع تبدو ضئيلة.

وأضاف أن إيران تعيش حالة حداد واسعة عقب وفاة خامنئي، مع توافد وفود ومشيعين من داخل البلاد وخارجها للمشاركة في مراسم التشييع، التي يُتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا ورسميًا كبيرًا.

وأشار إلى أن مراسم التشييع تُقام وسط استمرار التوتر مع إسرائيل، مؤكدًا أن إيران ما زالت، بحسب وصفه، قوية وقادرة على الصمود رغم التهديدات الإسرائيلية بمواصلة العمليات العسكرية.

ومن المقرر أن تنطلق مراسم التشييع في طهران بمشاركة وفود رسمية تمثل نحو 30 دولة، على أن تستمر عدة أيام قبل نقل جثمان علي خامنئي إلى مدينة مشهد ليوارى الثرى هناك.