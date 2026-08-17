استخراج كعب عمل إليكتروني.. الرابط والطريقة

تتيح الخدمات الالكترونية المختلفة التي توفرها الدولة مؤخراً العديد من الاجراءات السريعة لخدمة المواطنين، ومنها استخراج كعب عمل أونلاين بكل سهولة، حيث أعلنت وزارة العمل تطبيق نظام إلكتروني جديد لـ استخراج كعب العمل، ليكون عبر الإنترنت بدلًا من الشكل الورقي التقليدي، وذلك في إطار التحول الرقمي وتيسير الخدمات للمواطنين.

استخراج كعب عمل إليكتروني

يمكنك استخراج كعب العمل (شهادة القيد) إلكترونياً وبكل سهولة عبر منصة مصر الرقمية أو من خلال موقع وزارة العمل بتسجيل بياناتك أولاً، حيث يعد "الباركود" الموجود على الشهادة الرقمية بديلاً رسمياً للختم الورقي التقليدي.

استخراج كعب عمل مجاني

يمكنك استخراج كعب العمل (شهادة القيد) مجاناً عبر الإنترنت من خلال منصة مصر الرقمية أو التوجه إلى مكتب العمل التابع لمنطقتك السكنية مصطحباً بطاقة الرقم القومي، أصل المؤهل الدراسي، الرقم التأميني، والموقف من التجنيد للذكور.

رابط استخراج كعب عمل أونلاين

يمكن التسجيل واستخراج كعب العمل الإلكتروني من خلال الروابط التالية:

• موقع وزارة العمل لتسجيل البيانات

https://mom.manpower.gov.eg/Personal/Register/Index

• منصة مصر الرقمية لاستخراج كعب العمل

https://digital.gov.eg/keywords/استخراج-شهادة-القيد-كعب-العمل

وبعد استكمال البيانات المطلوبة على المنصة لـ استخراج كعب العمل ، يمكنك طباعة كعب العمل وتسليمه لإدارة الموارد البشرية بالشركة المطلوبة لاستكمال الإجراءات وإرساله لمكتب العمل.

استخراج كعب عمل اكثر من مرة

يمكن استخراج كعب العمل أكثر من مرة، خاصة عند تغيير الوظيفة أو الحاجة لتقديمه لجهة عمل جديدة، ويتم ذلك من خلال مكتب العمل أو عبر موقع وزارة القوى العاملة، وتتطلب العملية تقديم الأوراق المطلوبة (بطاقة، مؤهل، رقم تأميني، موقف تجنيد للذكور) وتسجيل البيانات لإصدار كعب جديد كلما دعت الحاجة، مع العلم أنه يتم إلغاء الكعب القديم عند إصدار الجديد.

استخراج كعب عمل مصر الرقمية

- الدخول إلى منصة مصر الرقمية.

- تسجيل الدخول بالحساب الشخصي.

- اختيار "خدمات وزارة العمل".

- الضغط على خدمة "إصدار شهادة قيد".

- إدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات إن وجدت.

- مراجعة البيانات وإرسال الطلب إلكترونيًا.

في حال قبول الطلب، يتم إصدار شهادة القيد إلكترونيًا، مع إتاحة طباعتها أو حفظها وإرسالها بالبريد الإلكتروني إلى جهة العمل بسهولة.

كم يستغرق استخراج كعب العمل؟

يتم التحقق من الطلب من جانب وزارة العمل والرد بقبول أو رفض الطلب خلال 24 ساعة، وفي حال قبول الطلب يتم إصدار الشهادة للمواطن، ويقوم المواطن إما بطباعة الشهادة أو حفظها وإرسالها بالبريد الإلكتروني إلى جهة العمل، بما يُمثل نموذجًا عمليًا لفكرة “الخزينة الرقمية” للمواطن كأحد ممكنات التحول الرقمي.