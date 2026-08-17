سعر خيالي.. إطلالة بوسي تشعل السوشيال ميديا

تألقت الفنانة بوسي بإطلالة جريئة ولافتة، جمعت بين الأناقة العصرية واللمسات الفاخرة، لتخطف الأنظار وتثير تفاعل جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل إطلالة بوسي

واختارت بوسي تنسيقًا مميزًا اعتمد على توب كورسيه من توقيع دار الأزياء العالمية، جاء بتصميم أنيق وجريء يعكس طبيعة الإطلالة اللافتة. وبلغ سعر التوب نحو 906 دولارات، بما يعادل حوالي 45 ألفًا و514 جنيهًا مصريًا.

ولم تكتفي بوسي بالتصميم اللافت للتوب، بل نسقته مع سروال مزود بحذاء بكعب عالٍ من تصميم إحدى مجموعات دار عالمي التي تعود إلى عام 2017، في اختيار جمع بين الطابع العصري والتصميم غير التقليدي.

ويصل سعر هذا التصميم إلى نحو 3000 دولار، أي ما يعادل قرابة 108 آلاف و862 جنيهًا مصريًا، لتتجاوز قيمة القطعتين معًا 154 ألف جنيه تقريبًا.

واعتمدت بوسي من خلال هذا التنسيق على إبراز الطابع الجريء للإطلالة، مع الحفاظ على لمسة فاخرة تتناسب مع اختياراتها في عالم الموضة، لتؤكد من جديد قدرتها على لفت الأنظار بإطلالات مختلفة تجمع بين الجرأة والتميز.

وتفاعل الجمهور مع ظهور بوسي، خاصة مع ارتفاع قيمة القطع التي اختارتها من دور الأزياء العالمية، حيث لفتت الأسعار إلى جانب التصميمات الأنظار، في ظل اهتمام متزايد من الجمهور بإطلالات المشاهير وتفاصيل أزيائهم والعلامات التجارية التي يعتمدون عليها.