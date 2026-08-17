هند صبري تثير الجدل بفستان لافت في الساحل.. شاهد

حرصت الفنانة هند صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في الساحل الشمالي.

إطلالة هند صبري

لفتت هند صبري الأنظار بإطلالة جمعت بين الجرأة والأناقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأبيض المتناسق مع الاجواء الصيفية.

أنتعلت هند صبري حذاء صيفي ذا كعب عالي باللون البيج مع حقيبة يد متوسطة الحجم، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت هند صبري على خصلات شعرها المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة والغير مبالغ فيها.