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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل الفراخ المحشية

طريقة عمل القراخ المحشية
طريقة عمل القراخ المحشية
رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على فيسبوك،

طريقة عمل الفراخ المحشية.

ً

 طريقة  الدجاج المحشي المشوي 
 

مقادير الارز

:
كوب ونص ارز بسمتي
نص كوب بصل مقطع مكعبات صغيرة
ملعقة كبيرة جرز مبشور
ملعقة كبيرة زبدة
ملعقة صغيرة ملح
ملعقةصغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة كاري
نص ملعقة صغيرة بهارات (السبع بهارات)
نص ملعقة صغيرة حبهان مطحون
ربع ملعقة صغيرة قرفة
ملحوظة ( كمية التوابل حسب الذوق)


تتبيلة الدجاج:


دجاجة كاملة (حوالى 2 كيلو)
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة كاري
ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة بهارات
نص ملعقة صغيرة سماء
ربع ملعقة صغيرة حبهان مطحون
ربع ملعقة صغيرة قرفة
ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملعقة كبيرة خل
2 ملعقة كبيرة زبدة او زيت
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
الطريقة:
اولا الارز 
- في حلة على النار نضع الزبدة البصل والجزر ونشوحهم كويس مع بعض وبعدين نضيف التوابل ونقلب جيدا على نار مرتفعة
- ثم نضيف الارز والماء المغلي ونترك الارز على نار مرتفعة حتي يقل كمية الماية ثم نقوم بخفض النار لحرارة منحفضة جدا  قبل النض تماما نقوم بازالة 4 ملاعق كبيرة من الارز للاستخدام في حشو الدجاج والباقي يترك على النار  حتي ينضج تماما .  
ثانيا الدجاج 
- نقوم بخلط كل مكونات التتبيلة مع بعضها جيدا .
- نقوم بتجفيف الدجاج جيدا ويتبل بالتتبيلة من الداخل والخارج .
- نقوم بحشو الدجاج بالارز ونغلق جيدا باستخدام خلة الاسنان او عصيان الشيش طاووق . 
- يوضع الدجاج على شبكة للشواء ويغلف بورق الزبدة و ورق الألمنيوم ويدخل فرن ساخن على حرارة مرتفعة 260 لمدة ساعة ثم نخفض الحرارة ل 210 حتي النضج . 
- في اخر ربع ساعة من التسوية نشيل ورق الزبدة ونترك الدجاج يتحمر حتى يصبح لونه ذهبي .  
ملحوظه 
- مدة التسوية حوالى ساعتين . 
- كل كيلو من الدجاج يحتاج ساعة تسوية .

طريقة عمل القراخ المحشية فراخ محشية فراخ خطوات القراخ محشية

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طريقة عمل الفراخ المحشية

طريقة عمل القراخ المحشية
طريقة عمل القراخ المحشية
طريقة عمل القراخ المحشية

استخراج كعب عمل إليكتروني.. الرابط والطريقة

استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل
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