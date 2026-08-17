السعودية ترفع توطين مهن إدارة المشاريع إلى 70% اعتبارًا من فبراير 2027

قال جمال الوصيف، مراسل "القاهرة الإخبارية"، في الرياض، إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، أعلنت رفع نسبة توطين مهن إدارة المشاريع إلى 70%، وتشمل وظائف مدير مشروع، ومهندس مشروع، وأخصائي إدارة مشاريع.

وأوضح الوصيف أن القرار يأتي ضمن توجه المملكة لتوطين الوظائف النوعية والمتخصصة، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، بما يتواكب مع التوسع في المشروعات التنموية خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى استهداف توطين نحو 380 ألف وظيفة.

وأضاف أن القرار سيُطبق اعتباراً من فبراير 2027 على منشآت القطاع الخاص التي تضم ثلاثة موظفين فأكثر في المهن المستهدفة، وفق آليات وضوابط تنظيمية محددة لاحتساب نسبة التوطين.