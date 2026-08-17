كريم رمزي يكشف ملامح تشكيل الأهلي أمام برشلونة.. 7 لاعبين ضمن الأساسيين

كشف الإعلامي كريم رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية، عن ملامح التشكيل الأساسي الذي استقر عليه الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة برشلونة الإسباني المقبلة.

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وقال رمزي إن عموتة حدد مجموعة من اللاعبين الذين ضمنوا بشكل كبير التواجد في التشكيل الأساسي للأهلي أمام برشلونة، بعد المستويات التي قدموها خلال فترة الإعداد الأخيرة.

وأوضح الإعلامي أن قائمة اللاعبين الذين حجزوا أماكنهم في التشكيل الأساسي تضم كلًا من محمد هاني، ياسر إبراهيم، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، بن جديدة ومنصف بقرار.

وأضاف كريم رمزي أن هؤلاء اللاعبين أصبحوا الأقرب للبدء أمام برشلونة، في ظل قناعة الجهاز الفني بإمكانياتهم وما قدموه خلال معسكر الإعداد.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام برشلونة الإسباني، يوم الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات بطولة كأس خوان جامبر، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي لتحقيق أقصى استفادة فنية من المواجهة المرتقبة، والوقوف على جاهزية اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة أن مواجهة فريق بحجم برشلونة تمثل اختبارًا قويًا للفريق الأحمر.