الأهلي يعالج سلبيات يوروبا قبل اختبار برشلونة.. وعموتة يرفع شعار تصحيح الأخطاء

رفع الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة الحسين عموتة، شعار تصحيح الأخطاء خلال المرحلة الحالية من معسكر الفريق في إسبانيا، قبل المواجهة المنتظرة أمام برشلونة.

ويأتي ذلك عقب الخسارة أمام يوروبا الإسباني بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي خاضها الأهلي ضمن برنامج الإعداد للموسم الكروي الجديد.

وشهدت الساعات الماضية مراجعة الجهاز الفني لأداء اللاعبين خلال ودية يوروبا، حيث ناقش عموتة مع لاعبيه مجموعة من النقاط التي تحتاج إلى معالجة قبل المواجهات المقبلة.

وتضمنت أبرز الملاحظات الجوانب الخاصة بالتمركز والتحركات الدفاعية، إلى جانب التعامل مع الهجمات المرتدة والتحولات، فضلًا عن الحاجة إلى تطوير سرعة نقل الكرة والوصول إلى مرمى المنافس وإنهاء الهجمات بصورة أكثر دقة.

وأكد الجهاز الفني للاعبين أن الهدف من المباريات التحضيرية لا يقتصر على تحقيق الفوز، وإنما الوصول إلى أفضل تشكيل وحالة فنية وبدنية قبل بداية الموسم.

عموتة يستغل معسكر إسبانيا

ويعمل عموتة خلال الفترة الحالية على استغلال كل تفاصيل معسكر إسبانيا للوصول إلى الصورة التي يريدها للفريق قبل خوض المباريات الرسمية.

ومن المقرر أن تشهد التدريبات المقبلة تركيزًا أكبر على التنظيم الدفاعي، والضغط، والتحولات السريعة، إلى جانب تدريبات خاصة على إنهاء الهجمات واستغلال الفرص.

كما يسعى المدير الفني إلى منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، خاصة العناصر التي لم تحصل على وقت كافٍ للمشاركة، قبل تحديد القوام الأساسي الذي سيعتمد عليه خلال الموسم.

ويخوض الأهلي مواجهة قوية أمام برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس الجاري، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في بطولة كأس خوان جامبر.

وتحظى المباراة باهتمام كبير داخل الأهلي، باعتبارها الاختبار الأبرز للفريق خلال معسكره الإسباني، في ظل قوة المنافس وقيمة المواجهة قبل انطلاق الموسم الجديد.

كما تحمل المباراة طابعًا تاريخيًا للأهلي، بعدما أصبح أول فريق مصري وأفريقي يشارك في بطولة خوان جامبر، في مواجهة تجمع بطل أفريقيا بأحد أكبر أندية أوروبا.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المواجهة، بغض النظر عن النتيجة، مع التركيز على اختبار جاهزية اللاعبين وقياس مدى تطور الفريق بعد فترة الإعداد.