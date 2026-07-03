هل يظهر مجتبى خامنئي في جنازة والده؟

لا تزال مشاركة مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي، في مراسم تشييع والده محل غموض، بعدما تهرب رئيس الهيئة المنظمة للجنازة من الإجابة عن سؤال بشأن حضوره، مكتفيا بالقول: "هذا الأمر ليس من اختصاصنا".



وفي الوقت نفسه، رجحت شبكة CNN عدم مشاركة مجتبى خامنئي في مراسم التشييع لأسباب أمنية، في ظل تقارير غير مؤكدة تشير إلى أنه أُصيب بجروح خطيرة خلال الهجوم الذي أسفر عن مقتل والده، كما أودى بحياة والدته وزوجته.



ومن المقرر أن تنظم السلطات الإيرانية مراسم تشييع وصفتها بـ"التاريخية" للمرشد الراحل، خلال الفترة من 4 إلى 9 يوليو، في كل من إيران والعراق، وسط استعدادات أمنية وتنظيمية واسعة، وترقب لما إذا كان مجتبى خامنئي سيظهر للمرة الأولى خلال مراسم الوداع.

ومن المقرر أن تُقام مراسم التشييع الرسمية بحضور مسؤولين وشخصيات دينية وسياسية، إلى جانب مشاركة شعبية واسعة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، بأن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، سيتوجه إلى إيران في الأيام المقبلة لتقديم التعازي في وفاة خامنئي، وفقا لما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أن المسؤول البرلماني الصيني البارز، هي وي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، أعلى هيئة تشريعية في الصين، سيمثل بكين في الجنازة.

وفي الوقت نفسه، سيحضر نائب وزير الخارجية الهندي، شري بابيترا، وحاكم ولاية بيهار، سيد عطا حسنين، الجنازة، وفقًا لوزارة الخارجية الهندية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن إيران تتوقع حضور "ضيوف من نحو 100 دولة، من بينهم رؤساء حكومات، ورؤساء برلمانات، ووزراء خارجية، ومبعوثون حكوميون خاصون، وشخصيات سياسية أخرى، ووفود شعبية عديدة".