قائمة أبرز المشاركين.. غياب الزعماء وحضور كبار المسؤولين في جنازة خامنئي بطهران

يُعدّ مسؤولون من مختلف الرتب من الصين والهند وباكستان من بين الشخصيات الأجنبية البارزة التي ستحضر جنازة المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي هذا الأسبوع.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، يوم الخميس، بأن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، سيتوجه إلى إيران في الأيام المقبلة لتقديم التعازي في وفاة خامنئي، وفقا لما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أن المسؤول البرلماني الصيني البارز، هي وي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، أعلى هيئة تشريعية في الصين، سيمثل بكين في الجنازة.

وفي الوقت نفسه، سيحضر نائب وزير الخارجية الهندي، شري بابيترا، وحاكم ولاية بيهار، سيد عطا حسنين، الجنازة، وفقًا لوزارة الخارجية الهندية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن إيران تتوقع حضور "ضيوف من نحو مئة دولة، من بينهم رؤساء حكومات، ورؤساء برلمانات، ووزراء خارجية، ومبعوثون حكوميون خاصون، وشخصيات سياسية أخرى، ووفود شعبية عديدة".

لكن باستثناء شريف والرئيس الجورجي ميخائيل كافيلاشفيلي، الذي ذكرت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية أنه سيحضر، لن يشارك سوى عدد قليل من القادة الأجانب فمعظم الدول الحاضرة، كالهند والصين، سترسل مسؤولين رفيعي المستوى بدلاً من ذلك.

كما سيحضر الجنازة اثنان من كبار مسؤولي طالبان، وهما نائب رئيس الوزراء الأفغاني ووزير الخارجية بالوكالة.