قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن تستأنف تحويلات الدولار إلى العراق بعد أشهر من التعليق
التعليم تنفي تداول امتحاني كيمياء وجغرافيا الثانوية العامة قبل توزيعهما باللجان
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 327 مسيّرة أوكرانية ليلا
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس
أجمل صلاة على النبي مكتوبة.. صيغ مأثورة ومستحبة لنيل الأجر والبركة وقضاء الحوائج
سعر الدولار يتراجع في البنك المركزي.. اعرف بكام
طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان لبدء التفتيش قبل امتحاني الكيمياء والجغرافيا
بعثة منتخب مصر تصل إلى دالاس استعدادًا لمواجهة أستراليا في كأس العالم
التعليم: التعريب مسموح في لجان امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس اللغات
التعليم تتابع وصول أسئلة الكيمياء والجغرافيا للجان الثانوية العامة 2026
دعاء الصباح للرزق.. أفضل الأدعية المستجابة لجلب الرزق وفتح أبواب الخير
الدولار يقترب من 48 جنيها.. أسعار العملات الأجنبية في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن تسحب قاذفاتها من قاعدة انطلقت منها ضربات إيران وسط لإعادة التموضع العسكري

مقاتلات حربية أمريكية
مقاتلات حربية أمريكية
ثسم الخارجي

أفادت تقارير إعلامية بأن الولايات المتحدة بدأت سحب عدد من قاذفاتها الاستراتيجية من قاعدة عسكرية كانت قد استخدمت سابقًا لتنفيذ ضربات ضد أهداف داخل إيران، في خطوة ينظر إليها مراقبون على أنها جزء من إعادة تموضع للقوات الأمريكية في المنطقة عقب مرحلة من التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران. 


ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من المواجهات العسكرية المتبادلة التي شهدتها المنطقة، حيث نفذت القوات الأمريكية غارات استهدفت مواقع عسكرية وبنى تحتية مرتبطة بإيران، أعقبها رد إيراني عبر هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت قواعد ومصالح أمريكية في عدد من دول الشرق الأوسط، ما أدى إلى رفع مستوى التأهب العسكري لدى الجانبين. 


ولم تصدر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تفاصيل موسعة بشأن أسباب سحب القاذفات أو وجهتها الجديدة، إلا أن خبراء عسكريين يرون أن مثل هذه التحركات تعد جزءًا من إدارة انتشار القوات بما يتوافق مع تطورات الميدان وتقييم مستوى التهديدات، ولا تعني بالضرورة إنهاء الوجود العسكري الأمريكي أو التخلي عن خيارات الردع في المنطقة. 


وتزامنت عملية إعادة التموضع مع مساعٍ دبلوماسية لخفض التوتر بين واشنطن وطهران، إذ أشارت تقارير إلى استمرار الاتصالات السياسية الرامية إلى تثبيت التهدئة ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع، رغم استمرار الحوادث الأمنية المتفرقة في المنطقة. 

واشنطن قاذفات بي تو بي نووي أمريكا مقاتلات حربية

بالصور

شاهد.. الخليج يستعد لاستقبال أول سيارات أجرة طائرة من تويوتا

سيارات الأجرة الطائرة
سيارات الأجرة الطائرة
سيارات الأجرة الطائرة

غير تقليدي.. ميرهان حسين تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

رفقة زوجها.. مي عز الدين تستعرض جمالها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها داخل الجيم

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد