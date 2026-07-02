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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 327 مسيّرة أوكرانية ليلا

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 327 مسيّرة أوكرانية ليلا فوق المناطق الروسية وفوق مياه بحري آزوف والأسود.

وأشارت الوزارة الروسية في بيان لها إلى أن القوات الروسية استهدفت بمسيرات "غيران" محطة وقود ومركزا لوجستيا لتسليم وتخزين المسيّرات في مقاطعة نيكولاييف كانا يستخدمان لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وتعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم بصواريخ باليستية، وفق ما أفادت به وكالة رويترز نقلًا عن مسؤولين أوكرانيين، في أحدث تصعيد تشهده الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، بينما سارعت أنظمة الدفاع الجوي للتعامل مع الهجوم.

وأعلنت السلطات الأوكرانية تفعيل صفارات الإنذار في العاصمة وعدد من المناطق، تزامنًا مع رصد إطلاق صواريخ باليستية باتجاه كييف، فيما دعت السكان إلى التوجه الفوري إلى الملاجئ والالتزام بإرشادات السلامة حتى انتهاء حالة التأهب.

وأكدت الإدارة العسكرية لمدينة كييف أن وحدات الدفاع الجوي باشرت اعتراض الصواريخ، دون أن تعلن في الساعات الأولى عن حصيلة نهائية للخسائر أو حجم الأضرار الناتجة عن الهجوم، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ والإسعاف انتشرت في المواقع المحتمل تضررها تحسبًا لأي إصابات أو أضرار مادية.


ويأتي الهجوم بعد ساعات من إعلان القوات الجوية الأوكرانية التصدي لهجمات نفذتها روسيا باستخدام طائرات مسيّرة، في إطار تصعيد متواصل يعتمد على مزيج من الصواريخ والطائرات دون طيار لاستهداف العاصمة ومدن أوكرانية أخرى.

ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الدفاع الروسية بشأن الهجوم، بينما تؤكد موسكو أن عملياتها العسكرية تستهدف منشآت عسكرية وبنى تحتية مرتبطة بالقدرات الدفاعية الأوكرانية، في حين تقول كييف إن الضربات الروسية تطال مناطق مدنية ومنشآت خدمية بشكل متكرر.

ويعد استخدام الصواريخ الباليستية من أكثر التهديدات تعقيدًا أمام منظومات الدفاع الجوي، نظرًا لسرعتها العالية ومسارها، ما يدفع السلطات الأوكرانية إلى تعزيز إجراءات الإنذار المبكر بالتنسيق مع شركائها الغربيين الذين يواصلون دعم كييف بمنظومات دفاع جوي متطورة.

وتتواصل الحرب الروسية الأوكرانية وسط تصعيد متبادل في الضربات الجوية والهجمات بعيدة المدى، بينما تترقب الأوساط الدولية أي تطورات ميدانية قد تؤثر في مسار النزاع أو الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد.
 

روسيا أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية طائرات مسيرة صواريخ باليستية

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