كشف تقرير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا الصادر عن وزارة الدفاع الروسية عن تدمير زورقين أوكرانيين مسيّرين في الجزء الأوسط من البحر الأسود.

وأشار التقرير إلى أنه تم استهداف ورشة لإنتاج محركات صواريخ "نبتون" المجنحة المضادة للسفن تابعة للجيش الأوكراني.

وبيّن التقرير أنه تم صد هجومين لمجموعات اقتحام أوكرانية عند الأطراف الشمالية لمدينة كونستانتينوفكا والقضاء على نحو 15 عسكريا وتدمير دبابتين من طراز "تي-72".

وذكر التقرير أن وحدات من فرقة المشاة الآلية 67 تسيطر على ثلاثة مواقع إسناد معادية وتتمركز في 47 مبنى في كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية.

كما تم القضاء على نحو 20 مسلحا أوكرانيا إثر استهدافهم أثناء محاولتهم ترميم معبر فوق نهر سيفيرسكي دونيتس قرب بلدة ماياكي في جمهورية دونيتسك.

وختمت روسيا تقريرها قائلة: “أكثر من 1430 عسكريا خسائر القوات الأوكرانية على مختلف محاور القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.