مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني: نسعى لإقناع روسيا بأن كلفة الحرب تتزايد

قال إيفان أوس، مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني، إن كييف اقترحت وقفاً متبادلاً للضربات بعيدة المدى بهدف فتح المجال أمام تهدئة حقيقية، إلا أن موسكو لا تُظهر، بحسب وصفه، رغبة فعلية في إنهاء الحرب أو السعي إلى السلام.

وأضاف أوس، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الاستراتيجية الأوكرانية تقوم على رفع كلفة الحرب بالنسبة لروسيا، من خلال تعزيز القدرات الدفاعية والحصول على مزيد من الأسلحة، لإثبات أن أوكرانيا ليست هدفاً سهلاً وأنها قادرة على حماية أراضيها والرد على الهجمات.

وأشار إلى أن القيادة الأوكرانية ترى أن زيادة الدعم العسكري من شركائها ستدفع موسكو إلى إدراك أن استمرار الحرب ستكون له تداعيات متزايدة داخل روسيا، ما قد يشكل حافزاً لإنهاء القتال والاتجاه نحو تسوية سياسية.