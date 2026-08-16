إبراهيم دياز يشعل سباق الميركاتو.. ميلان وبشكتاش يطاردان نجم ريال مدريد

اشتعلت المنافسة على خدمات الدولي المغربي إبراهيم دياز مع اقتراب إسدال الستار على فترة الانتقالات الصيفية، بعدما ظهر اسمه مجددًا ضمن حسابات ميلان الإيطالي وبشكتاش التركي، في وقت يسعى فيه اللاعب إلى تثبيت أقدامه داخل صفوف ريال مدريد وسط منافسة قوية على المراكز الهجومية.

ويحظى دياز بتقدير كبير داخل ريال مدريد، خاصة بعدما قدم مستويات مميزة خلال الفترة الماضية مع النادي والمنتخب المغربي، مستفيدًا من قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، وهو ما جعله ورقة مهمة يمكن الاعتماد عليها في المباريات.

تجربة سابقة تمنح ميلان أفضلية

ويملك ميلان دافعًا قويًا للتحرك من أجل استعادة إبراهيم دياز، بعدما سبق للاعب أن قدم مستويات لافتة خلال فترته مع الفريق الإيطالي.

وخلال ثلاثة مواسم قضاها مع ميلان بين 2020 و2023، شارك دياز في 124 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 18 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة، كما كان جزءًا من الفريق الذي تُوج بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2021-2022.

ولم تتوقف بصمته عند التتويج المحلي، إذ كان حاضرًا مع ميلان خلال مشواره في دوري أبطال أوروبا الذي انتهى بالوصول إلى الدور نصف النهائي عام 2023، ليترك ذكريات إيجابية لدى جماهير النادي.

ميلان يثق في النسخة الجديدة من دياز

وبحسب شبكة «فيشاخيس» الإسبانية، يعتقد مسؤولو ميلان أن اللاعب المغربي تطور بشكل ملحوظ منذ رحيله عن النادي، وأصبح يمتلك قدرًا أكبر من الخبرة والنضج، بفضل تجربته مع ريال مدريد ومشاركاته الدولية مع المنتخب المغربي.

ويرى النادي الإيطالي أن عودة دياز في الوقت الحالي قد تكون مختلفة عن تجربته الأولى، بعدما أصبح أكثر قدرة على التعامل مع الضغوط والمباريات الكبرى، فضلًا عن امتلاكه حلولًا هجومية متنوعة.

بشكتاش يبحث عن ضربة هجومية

ولا يقف ميلان وحيدًا في سباق التعاقد مع اللاعب، بعدما دخل بشكتاش التركي على خط المفاوضات، حيث تحرك النادي للاستفسار عن إمكانية ضم دياز خلال الميركاتو الصيفي.

ويبحث بشكتاش عن لاعب قادر على منح خطه الهجومي مزيدًا من السرعة والإبداع، ويضع دياز ضمن الأسماء التي يمكنها تقديم الإضافة بفضل خبرته في الملاعب الأوروبية وتنوع أدواره الهجومية.

ريال مدريد لا يريد التفريط بسهولة

في المقابل، لا يبدو ريال مدريد مستعدًا للتعامل مع مستقبل إبراهيم دياز باعتباره ملفًا مفتوحًا للبيع، خصوصًا أن اللاعب مرتبط بعقد مع النادي حتى عام 2030.

ويمنح هذا العقد إدارة ريال مدريد قوة كبيرة في أي مفاوضات، كما أن النادي لا يواجه ضرورة مالية تدفعه إلى التخلي عن اللاعب، ما يجعل القرار النهائي مرتبطًا برؤية الجهاز الفني ورغبة دياز نفسه.

دياز أمام الاختيار الأصعب

ويبقى مستقبل إبراهيم دياز مرهونًا بالقرار الذي سيتخذه اللاعب خلال الفترة المقبلة؛ فالبقاء في ريال مدريد يعني مواصلة التحدي داخل أحد أكثر الفرق الأوروبية ازدحامًا بالنجوم، بينما قد يمنحه الانتقال إلى ميلان أو بشكتاش فرصة أكبر للمشاركة والحصول على دور هجومي أساسي.