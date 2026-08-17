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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسيرات بريطانية تشارك في هجمات أوكرانية داخل الأراضي الروسية لأول مرة

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا
خاطر عبادة

أفاد تقرير لصحيفة التايمز البريطانية بأن القوات الأوكرانية استخدمت طائرات بريطانية بدون طيار لشن هجوم في عمق الأراضي الروسية للمرة الأولى.

وفي مؤشر على تعزيز العلاقات العسكرية بين المملكة المتحدة وكييف، صرحت مصادر في الجيش الأوكراني لصحيفة التايمز بأن طائرات بدون طيار من صنع شركتين بريطانيتين استخدمت في الأشهر الستة الماضية لمهاجمة أهداف من بينها مصافي النفط في فولجوجراد وبالقرب من موسكو ومراكز الخدمات اللوجستية.

وكانت الهجمات المتزايدة بالطائرات بدون طيار، والتي استهدفت أيضاً البنية التحتية للنقل ومواقع تابعة لأكبر شركة تجزئة عبر الإنترنت في روسيا، وهي شركة Wildberries، حاسمة في إلحاق أضرار جسيمة باقتصاد موسكو.

علاقات متوترة بين لندن وموسكو 

ستؤدي هذه المعلومات إلى مزيد من الإضرار بالعلاقة بين المملكة المتحدة وموسكو، مع تصاعد التوترات بشأن وجود سفن روسية بالقرب من المياه البريطانية، وإعلان رئيس أركان الدفاع البريطاني المملكة المتحدة تواجه أعلى مستوى من التهديد من روسيا منذ الحرب الباردة.

وقال مصدر عسكري بريطاني للصحيفة:"لقد نجحت روسيا بشكل كبير في إبقاء الغرب متوتراً من توجيه ضربة قوية لها، هذه الهجمات تعني أن المملكة المتحدة ترسل إشارة فعالة إلى روسيا وحلفائها بأننا لم نعد متوترين".

وذكر التقرير أن طائرة نيان بدون طيار المصنعة في ويلتشير، والتي طورتها شركة كالين-لينز التابعة لشركة بي إيه إي سيستمز واختبرتها البحرية الملكية، استخدمت لضرب بيلغورود بالقرب من الحدود الروسية.

وقالت شركة التصنيع العسكرية البريطانية على موقعها الإلكتروني إن الطائرة بدون طيار تم اختبارها لأول مرة من قبل شركة بي إيه إي سيستمز هذا الصيف، ويبلغ طول جناحيها 2.9 متر ويمكنها الطيران لمسافة تزيد عن 150 ميلاً.

وأكدت الشركة لصحيفة التايمز : “نقدم مجموعة من القدرات لوزارة الدفاع البريطانية كجزء من دعم المملكة المتحدة للدفاع عن أوكرانيا. يوفر نظام نيان الجوي بدون طيار منصة سريعة التطور أثبتت فعاليتها في مواجهة التهديدات الناشئة في بيئات شديدة التنافس.”

مسيرات بعيدة المدى 

يبلغ مدى الطائرة المسيرة الثانية التي يستخدمها الجيش الأوكراني، والمصنعة في مصانع بريطانية، أكثر من 600 ميل، ويتم إطلاقها باستخدام نظام مقلاع يسمح بإطلاق الطائرات المسيرة بسرعة متتالية، وفقًا لصحيفة التايمز التي لم تذكر اسم الشركة المصنعة لأسباب أمنية.

 المسيرات تصنع الفارق

وقد غيّرت حرب الطائرات المسيّرة بعيدة المدى التي شنتها أوكرانيا مسار الحرب، ففي يوم الأحد، هاجمت كييف ما يُقال إنه أكبر موقع لإنتاج حبوب "وايلدبريز" في روسيا، والواقع بالقرب من موسكو، في هجوم جوي ضخم خلال الليل شارك فيه أكثر من 800 طائرة مسيّرة، وفقًا لما ذكرته موسكو.

على الرغم من أن المملكة المتحدة قد زودت كييف بصواريخ ستورم شادو، إلا أن الإمدادات محدودة، ويبلغ مداها حوالي 155 ميلاً فقط.

وفي وقت سابق من هذا العام، أكدت المستشارة السابقة راشيل ريفز دفع مبلغ 752 مليون جنيه إسترليني لأوكرانيا، كجزء من قرض أكبر بقيمة 3.36 مليار جنيه إسترليني، والذي تم تخصيصه لشراء معدات عسكرية أساسية، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى وأنظمة الدفاع الجوي المتقدمة والطائرات بدون طيار، في العام الماضي، تبين أنه تم العثور أيضاً على أجزاء بريطانية في طائرات مسيرة روسية.

أوكرانيا روسيا مسيرات بريطانية

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