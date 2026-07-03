إيران تبدأ الاستعدادات لمراسم تشييع علي خامنئي

بدأت العاصمة الإيرانية طهران الاستعدادات لمراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، وسط توافد أعداد من المواطنين إلى مواقع التجمع للمشاركة في مراسم الوداع.



وأظهرت صور متداولة مشاركة حشود رفعت صور خامنئي والأعلام الإيرانية، فيما خُصصت ساحات لاستقبال المشاركين وسط إجراءات تنظيمية وأمنية استعدادًا لانطلاق مراسم التشييع.



ومن المقرر أن تُقام مراسم التشييع الرسمية بحضور مسؤولين وشخصيات دينية وسياسية، إلى جانب مشاركة شعبية واسعة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، بأن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، سيتوجه إلى إيران في الأيام المقبلة لتقديم التعازي في وفاة خامنئي، وفقا لما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أن المسؤول البرلماني الصيني البارز، هي وي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، أعلى هيئة تشريعية في الصين، سيمثل بكين في الجنازة.

وفي الوقت نفسه، سيحضر نائب وزير الخارجية الهندي، شري بابيترا، وحاكم ولاية بيهار، سيد عطا حسنين، الجنازة، وفقًا لوزارة الخارجية الهندية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن إيران تتوقع حضور "ضيوف من نحو 100 دولة، من بينهم رؤساء حكومات، ورؤساء برلمانات، ووزراء خارجية، ومبعوثون حكوميون خاصون، وشخصيات سياسية أخرى، ووفود شعبية عديدة".



