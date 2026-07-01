قبل انطلاق مراسم تشييع خامنئي.. إيران تعفو عن 850 سجينا

أصدرت السلطات الإيرانية اليوم الأربعاء أوامر بالإفراج عن 850 سجينا مدانين بجرائم غير متعمدة، وذلك قبل أيام قليلة من بدء مراسم تشييع جثمان المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي.

وقال رئيس مجلس أمناء هيئة الدية الوطنية أسد الله جولائي إن القرار جاء عقب اجتماع خاص ضم ممثلين عن المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضح جولائي أن العفو يشمل 520 سجينا مسجونين بتهم تتعلق بالديون المالية، و330 آخرين مسجونين في قضايا تتعلق بالتزامات عقود الزواج ونفقة الزوجة.

وأضاف أن القضايا خضعت للمراجعة في جميع المحافظات الإيرانية البالغ عددها 31 محافظة قبل الموافقة على الإفراج.

يأتي هذا الإعلان قبل أيام من بدء سلسلة من مراسم الحداد الوطني على المرشد الأعلى الراحل.

وأعلنت اللجنة الوطنية الإيرانية لمراسم الوداع والتشييع عن جدول مراسم تشييع جثمان خامنئي وأفراد أسرته، على أن تقام صلاة الجنازة في 5 يوليو بمصلى الإمام الخميني في طهران. وتجري مراسم التشييع في اليوم التالي، 6 يوليو في العاصمة الإيرانية بمشاركة حشود من داخل البلاد ومن عدد من دول المنطقة.

وستنقل الجثامين إلى العراق في 8 يوليو، حيث ستقام مراسم استقبال رسمية في أحد مطاري بغداد أو النجف بحضور مسؤولين عراقيين، قبل تنظيم مراسم التشييع والطواف في كربلاء والنجف.

وتختتم المراسم في مدينة مشهد الخميس 9 يوليو حيث تقام الصلاة النهائية على الجثمان قبل دفنه مباشرة في حرم الإمام الرضا.