وكالة سلامة الطيران الأوروبية تحث على تجنب المجال الجوي فوق إيران والعراق ولبنان

حثت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي شركات الطيران على الاستمرار في تجنب المجال الجوي فوق إيران والعراق ولبنان وتوخي الحذر في جميع أنحاء المنطقة، وذلك بسبب حالة عدم اليقين بشأن صمود وقف إطلاق النار واحتمالية حدوث تصعيد.

وقالت الوكالة - في بيان أصدرته اليوم الأربعاء - إنها ستمدد فترة التحذير المتعلقة بالطيران فوق مناطق النزاع حتى الثامن من شهر يوليو الجاري، وذلك بعد أن كانت قد مددته في وقت سابق حتى الأول من الشهر ذاته.

تأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلن فيه مصدر مطلع بدء محادثات فنية غير مباشرة بين واشنطن وطهران في الدوحة بوساطة قطرية-باكستانية.

وأفاد المصدر بمشاركة فرق تفاوضية متخصصة في المحادثات الأمريكيةـالإيرانية في الدوحة، لافتا إلى أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، التقيا رئيس وزراء قطر لوضع أسس هذه المحادثات الفنية.