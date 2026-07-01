قطر تحقق نموا في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025 بزيادة 52% في المشاريع الجديدة

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نجحت دولة قطر في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 3.4 مليار دولار من حيث النفقات الرأسمالية وذلك خلال عام 2025.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم /الأربعاء/ أن الاستثمارت أسهمت في تمويل 373 مشروعا، وتوفير 15051 فرصة عمل، فيما استحوذت مشاريع التأسيس الجديدة على أكثر من 50 % من إجمالي تلك الاستثمارات.

ووفقا للتقرير السنوي لعام 2025 الصادر اليوم عن وكالة ترويج الاستثمار في قطر، شكلت مشاريع التقنية المتوسطة والعالية نحو نصف إجمالي المشاريع، في مؤشر يعكس تنامي ثقة المستثمرين بالاقتصاد القطري القائم على المعرفة والابتكار.

وأفادت الوكالة بأن التقرير يرصد الأداء القوي للاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، ويؤكد استمرار النمو الاستثماري بما يعزز مكانة قطر كوجهة رائدة لاستقطاب الاستثمارات النوعية.