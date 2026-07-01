ترامب يدشن الطائرة التي استلمها من قطر لأول مرة| شاهد

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأول رحلة تجريبية لطائرته الرئاسية الجديدة، وهي من طراز بوينغ 747-8، التي أهدتها له قطر وخضعت لتعديلات خاصة لاستخدامها الرئاسي. وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها ترامب الطائرة في مهمة رسمية، حيث كانت وجهة الرحلة حفل افتتاح مكتبة ثيودور (تيدي) روزفلت الرئاسية في ولاية داكوتا الشمالية.

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قال ترامب، متحدثًا من أسفل الطائرة قبل الإقلاع: "ستكون هذه الرحلة الأولى لما أعتقد أنها ربما أعظم طائرة تجارية بنيت على الإطلاق. سألنا شركة بوينغ: 'ما هي الأفضل؟' فأجابوا: 'هذه أفضل طائرة بنيت على الإطلاق'. وسيكون لكم شرف قيادتها، ولي شرف قيادتها أيضًا. لكن هذه هي الرحلة الأولى. سنذهب إلى افتتاح مكتبة ثيودور روزفلت الرئاسية، هذا هو المكان الذي سنذهب إليه."

نقلت الطائرة، التي كانت تستخدمها سابقًا العائلة المالكة القطرية، إلى الولايات المتحدة بعد تأخيرات طويلة في مشروع طائرة بوينغ الرئاسية الجديدة. ويقدر سعرها بنحو 400 مليون دولار، وقد خضعت لسلسلة من التحديثات وتركيب أنظمة اتصالات وأمن متخصصة لتمكين دمجها في الأسطول الرئاسي كطائرة عبور، ريثما يتم الانتهاء من تسليم طائرة الرئاسة الأمريكية من الجيل الجديد.



أثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة، حيث ادعى المنتقدون أن استلام الطائرة كهدية من دولة أجنبية يثير تساؤلات أخلاقية ودستورية. في المقابل، أكدت إدارة ترامب أن الطائرة مقدمة لحكومة الولايات المتحدة، وأنها خضعت لتعديلات واسعة النطاق، وتستوفي متطلبات الأمن الصارمة اللازمة لنقل رئيس الولايات المتحدة.