ترامب :عقدنا اجتماعا ممتازا مع الإيرانيين.. وماضون في مسار نزع السلاح النووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن موفوديه والممثلين عن أمريكا بقيادة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، "عقدوا اجتماعا ممتازا مع الجانب الإيراني".

أضاف ترامب: ماضون في مسار نزع السلاح النووي الإيراني وكلنا نستفيد من ارتفاع أسواق المال وتراجع أسعار النفط وكذلك أسعار قطاع التجزئة.

أردف ترامب: وجهنا ضربات قوية إلى إيران الأسبوع الماضي، وأعتقد أن إيران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق.

وأفادت مصادر اليوم الأربعاء، بأن محادثات فنية غير مباشرة تجري في الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة قطر وباكستان.

وقد بدأ الوفد الإيراني محادثاته مع الوسيط الباكستاني، بينما بدأ الوفد الأمريكي محادثاته مع الوسيط القطري.

وذكر نائب وزير الخارجية الإيراني، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية، أن المحادثات في الدوحة تركزت على تنفيذ الاتفاق المؤقت بين طهران وواشنطن.

وترأس كاظم غريب آبادي وفدًا يضم ممثلين عن وزارات الخارجية والبنك المركزي والزراعة الإيرانية، حيث التقى رئيس الوزراء القطري، كما شارك في اجتماع ثلاثي بين إيران وقطر وباكستان لمراجعة تنفيذ الاتفاق المؤقت.

وفي وقت لاحق، صرحت مصادر بأنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن 3 مليارات دولار لإيران خلال المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة، مضيفةً أن إيران اشترطت الإفراج عن 3 مليارات دولار بمدى التقدم المحرز في المفاوضات.