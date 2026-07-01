وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيطالي تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وأنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء و وزير خارجية إيطاليا، يوم الأربعاء الأول من يوليو، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الآراء إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

أشاد الوزير عبد العاطي بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً الحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وتحقيق المصالح المشتركة.

كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أكدا أهمية مواصلة البناء على الزخم الذي أتاحه التوقيع على مذكرة التفاهم، بما يمهد للانتقال إلى ترتيبات أكثر استدامة تسهم في ترسيخ التهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مع ضمان حرية الملاحة اتساقاً مع قواعد القانون الدولي.