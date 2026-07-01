عودة النازحين.. إزالة خيم النزوح من واجهة بيروت البحرية وإغلاق 46 مركز إيواء

أفادت الحكومة اللبنانية، بإزالة جميع الخيم التي كانت مقامة على واجهة بيروت البحرية، بسبب عودة أعداد متزايدة من النازحين إلى منازلهم، بالتزامن مع استمرار وقف إطلاق النار.

وأوضحت الغرفة في بيانها أن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال خطة الدولة لإزالة التجمعات غير المعتمدة التي أُنشئت خلال فترة النزوح، مع توفير بدائل إيواء للعائلات التي لا تزال غير قادرة على العودة إلى مناطقها، حيث تم نقل العائلات المتبقية إلى مراكز إيواء معتمدة، كما تمت إزالة حوالي 200 خيمة كانت قد أقيمت على الواجهة البحرية، وشملت العملية نقل 16 عائلة كانت لا تزال تقيم فيها إلى مراكز الإيواء الرسمية.

وسجلت غرفة العمليات المركزية تقدماً ملحوظاً في ملف الإيواء في العاصمة بيروت منذ تثبيت وقف إطلاق النار، حيث انخفض عدد مراكز الإيواء من 135 إلى 89 مركزاً، كما تراجع عدد العائلات المقيمة في هذه المراكز من 12,888 عائلة إلى 4,814 عائلة، وانخفض عدد الأشخاص من 51,552 إلى 19,149 شخصاً، في حين تم إقفال 46 مركزاً للإيواء بعد عودة قاطنيه إلى مناطقهم الأصلية.

ويبلغ عدد النازحين المقيمين حالياً في المدينة الرياضية في بيروت نحو 500 نازح، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير الإيواء الكريم والرعاية الأساسية للعائلات التي لا تزال غير قادرة على العودة إلى منازلها.

وتؤكد غرفة العمليات المركزية أن العمل مستمر، بالتنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية، على مواكبة عودة النازحين إلى مدنهم وقراهم، تنفيذاً لخطة الدولة للعودة والتعافي التي وجّه بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، والتي تشمل مسح الأضرار، ورفع الردميات، وإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية، بما يؤمن مقومات العودة الآمنة والكريمة والمستدامة، ويمكن الأهالي من الاستقرار مجدداً في مناطقهم.

وأكدت الغرفة أن الدولة ستواصل توفير مراكز الإيواء والرعاية الأساسية للعائلات التي لا تزال غير قادرة على العودة في المرحلة الراهنة، كما تدرس خيارات أخرى للإيواء الكريم في المرحلة المقبلة، إلى حين توافر الظروف الملائمة لعودة جميع النازحين بشكل مستدام إلى قراهم ومناطقهم.