إيران تحذر من رد فوري على أي تهديد إذا لم تلجم أمريكا العدوانية الإسرائيلية

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في منشور له على موقع "إكس" اليوم، الأربعاء، أن إيران سترد فوراً وبقوة على أي تهديد يطال شعبها أو قيادتها.

وقال عراقجي: "لقد تعهد الرئيس الأمريكي بتكميم أفواه حلفاء الولايات المتحدة في تل أبيب. وإذا تجاهلوا أوامره، فسوف تؤدبهم إيران".

كما قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشئون القانونية إن المشاورات لتحديد موعد ومكان المفاوضات تتواصل من جانب الوسطاء.

وأضاف نائب وزير الخارجية الإيراني للشئون القانونية: “إذا تهيأت الظروف المناسبة فستبدأ مفاوضات على مستوى لجان العمل”.