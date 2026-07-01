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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد الزلزال.. سماء فنزويلا تتلون بالأحمر| صور

سماء فنزويلا تتلون بالأحمر
سماء فنزويلا تتلون بالأحمر
هاجر رزق

أفادت قناة VTV بأن السماء فوق فنزويلا تحولت إلى اللون الأحمر بعد الزلزال في ظاهرة تُعرف باسم “تشتت رايلي”، بحسب ما نقلته قناة "روسيا اليوم".

وأشارت القناة إلى أن كميات كبيرة من الغبار والرمل وجزيئات مجهرية أخرى دخلت بعد الزلزال إلى الغلاف الجوي، وأن الموجات الأطول طيفيا، والتي تمثل الطيفين الأحمر والبرتقالي، هي التي تخترق هذه الجسيمات.

و أصافت القناة أن "السماء الحمراء التي لوحظت بعد الزلزال هي نتيجة لظاهرة بصرية وجوية ناتجة عن كثافة عالية من الجسيمات العالقة في الغلاف الجوي والمعروفة باسم تشتت رايلي".

وضرب زلزال فنزويلا مساء يوم 24 يونيو. وسُجّلت هزتان أرضيتان، بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة، بفارق زمني يقارب 40 ثانية.

وتشهد فنزويلا حاليا أكبر عملية إنقاذ وإغاثة دولية ومحلية منذ عقود، وذلك بعد هذين الزلزالين المدمرين اللذين ضربا شمال البلاد. 

وتتركز عمليات البحث المكثفة في العاصمة كاراكاس وولاية "لا غوايرا" الساحلية (الأكثر تضرراً)، حيث تشير التقارير إلى وجود مئات العالقين تحت أنقاض المباني المنهارة، بينما تجاوزت قوائم المفقودين 50000 اسم.

فنزويلا الزلزال تشتت رايلي السماء الحمراء هزتان أرضيتان

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