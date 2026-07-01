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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي : أوكرانيا قصفت مصفاة نفط روسية في مدينة أوفا

حرب مستمرة في أوكرانيا
حرب مستمرة في أوكرانيا
محمد على

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء أن أوكرانيا قصفت مصفاة نفط روسية في مدينة أوفا، على بعد أكثر من 1300 كيلومتر (800 ميل) من خط المواجهة للمرة الثانية، في الوقت الذي تكثف فيه كييف ضرباتها في عمق روسيا.

قال زيلينسكي: "يتم تنفيذ خطتنا لفرض عقوبات طويلة المدى على أوكرانيا كل يوم"، في إشارة إلى الهجمات الأوكرانية في عمق الأراضي الروسية.

أضاف"هذا رد عادل تمامًا على كل ما تفعله روسيا ضدنا". 

كما أبلغ زيلينسكي عن ضربة استهدفت ما وصفه بأنه منشأة صناعية عسكرية روسية "استراتيجية" في منطقة بينزا، والتي تشارك في تصنيع مكونات أسلحة صاروخية تستخدمها موسكو في هجماتها على أوكرانيا.

قال إن المسافة إلى الموقع تبلغ حوالي 600 كيلومتر من خط المواجهة.

 وذكرت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أن المصنع تابع لشركة روسكوزموس الروسية الحكومية للفضاء، وأنه يُصنّع أجهزة استشعار للصواريخ الجوالة والباليستية، ومكونات إلكترونيات الطيران، ومعدات لأقمار الاستطلاع الصناعية.

كما أفادت هيئة الأركان العامة بوقوع ضربات على جسرين في المناطق التي تسير عليها روسيا في منطقتي دونيتسك ولوجانسك الأوكرانيتين، بالإضافة إلى معبر لوجستي في منطقة دونيتسك.

كثفت أوكرانيا هجماتها على طرق الإمداد العسكري الروسي كجزء من حملة متصاعدة لاستهداف الخدمات اللوجستية لموسكو في المناطق البعيدة عن خط المواجهة، وهو جهد قال المحللون إنه يساعد في إبطاء آلة الحرب الروسية بعد أكثر من أربع سنوات من الصراع.

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الأوكرانية استهدفت 11 مصفاة نفط، بالإضافة إلى مرافق لوجستية للوقود، ومصانع عسكرية، وأهداف أخرى في شهر يونيو.

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