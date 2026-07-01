باكستان ترفض بيان الهند بشأن الضربات على طول الحدود الأفغانية

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، اليوم الأربعاء ، بيان الهند بشأن الضربات الباكستانية الأخيرة ضد الإرهابيين على طول الحدود الأفغانية.

وفي منشور على موقع X، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الإجراءات الباكستانية "مشروعة وموجهة ومتناسبة" ضد البنية التحتية الإرهابية في أفغانستان.

وأضاف: "لقد اتخذت باكستان، وستواصل اتخاذ، جميع التدابير المناسبة لضمان سلامة وأمن مواطنيها وفقا للقانون الدولي".

ونفذت قوات الأمن الباكستانية ليلة الأحد عملية برية قائمة على المعلومات الاستخباراتية على طول الحدود الباكستانية الأفغانية، أعقبتها ضربات دقيقة ضد مخابئ الإرهابيين وملاذاتهم الآمنة، مما أسفر عن مقتل 25 إرهابيا.