البنك الدولي يعين الأردني عماد فاخوري نائبا إقليميا لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي والمعنية بتنمية ودعم القطاع الخاص

، عن تعيين الوزير الأردني الأسبق عماد فاخوري نائبا إقليميا لرئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وذلك اعتبارا من اليوم.

وسيتولى فاخوري مهامه من مكتب المؤسسة الإقليمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقود جهودا تستهدف تعزيز خلق فرص العمل، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة على نطاق واسع في منطقة تضم نحو 700 مليون نسمة.

وتعمل مؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، التي تضم 21 دولة، على دعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات في الأسواق الناشئة، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في خلق الوظائف وتوسيع فرص المعيشة، ويشرف المنصب الجديد على محفظة استثمارية نشطة تتجاوز قيمتها 11 مليار دولار.

وبدوره، أكد فاخوري - في تصريحات له اليوم - أهمية الاستفادة من خبرات مجموعة البنك الدولي في دعم تنمية القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الخاصة، ومساندة الدول التي تمر بمرحلة انتقالية أو خارجة من أزمات، إضافة إلى تقديم حلول للتحديات المرتبطة بالغذاء والمياه والطاقة والتمويل.

وشدد على أن المؤسسة تركز على خلق فرص عمل نوعية، وتنويع الاقتصادات، ودعم إعادة الإعمار في مناطق الصراعات، وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، بما يضمن تحقيق نمو أكثر شمولا يعود بالنفع على النساء والشباب والفئات الأقل حظا.

وأشار إلى أن التوسع في الاستثمارات بقطاعات التصنيع والخدمات والبنية التحتية المستدامة والتمويل الشامل والمبتكر يمثل أولوية، بهدف دعم تنافسية الاقتصادات الناشئة وجذب المزيد من رؤوس الأموال والخبرات.

ويعد فاخوري من الكفاءات الأردنية البارزة، إذ انضم إلى مجموعة البنك الدولي عام 2019، وشغل سابقا عدة مناصب وزارية في الأردن، من بينها وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة لتطوير القطاع العام ووزير الدولة للمشاريع الكبرى، كما تولى منصب مدير مكتب الملك عبد الله الثاني وعضوية مجلس الأعيان.

كما ساهم في تطوير منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وكان من أبرز الداعمين لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وشارك في تأسيس وإدارة عدد من الشركات الوطنية الاستراتيجية القائمة على هذا النموذج.

همس