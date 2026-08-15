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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر في الرابعة.. مجموعات بطولة العالم للكرة الطائرة تحت 17 عامًا

مصر في المجموعة الرابعة
مصر في المجموعة الرابعة
حسن العمدة

أسفرت قرعة بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئين تحت 17 عامًا عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات إسبانيا وبلغاريا وتركيا، في منافسات قوية تنتظر الفراعنة خلال البطولة العالمية.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر، صاحبة الضيافة، وتونس وفرنسا وفنزويلا، بينما جاءت إيطاليا وكوبا والهند ورومانيا في المجموعة الثانية.

أما المجموعة الثالثة فتضم منتخبات الأرجنتين والبرازيل والمكسيك وبولندا، في حين تشكلت المجموعة الرابعة من إسبانيا ومصر وبلغاريا وتركيا.

وجاء منتخب إيران على رأس المجموعة الخامسة، إلى جانب الصين تايبيه وباكستان والجزائر.

وتشهد بطولة العالم للكرة الطائرة تحت 17 عامًا مشاركة عدد من أبرز المنتخبات على مستوى العالم، وسط منافسة قوية بين الفرق الطامحة إلى التتويج باللقب العالمي.

ويبحث منتخب مصر للناشئين عن الظهور بصورة قوية خلال البطولة، وتحقيق نتائج مميزة في دور المجموعات من أجل المنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية ومواصلة مشواره نحو المراكز المتقدمة.

وتبدو المجموعة الرابعة متوازنة، في ظل وجود المنتخب الإسباني إلى جانب مصر وبلغاريا وتركيا، وهو ما يفرض على لاعبي المنتخب المصري الاستعداد بقوة للمواجهات المقبلة، خاصة أن حسم المراكز الأولى سيكون عاملًا مهمًا في تحديد مسار الفريق خلال الأدوار التالية.

مجموعات بطولة العالم للكرة الطائرة تحت 17 عامًا

المجموعة الأولى: قطر، تونس، فرنسا، فنزويلا.

المجموعة الثانية: إيطاليا، كوبا، الهند، رومانيا.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين، البرازيل، المكسيك، بولندا.

المجموعة الرابعة: إسبانيا، مصر، بلغاريا، تركيا.

المجموعة الخامسة: إيران، الصين تايبيه، باكستان، الجزائر.

وتتطلع الجماهير المصرية إلى ظهور قوي لمنتخب الناشئين في البطولة، خاصة مع أهمية المنافسة العالمية في منح اللاعبين الشباب فرصة الاحتكاك بأفضل المنتخبات والاستفادة من الخبرات الدولية.

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