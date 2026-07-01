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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بلد جميل للغاية.. نتنياهو يغازل لبنان ويؤكد: مأساته أنه أسير لقوى طائفية

نتنياهو
نتنياهو
محمود نوفل

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن “جيش الاحتلال دمر جزءا كبيرا من القرى المحاذية لحدودنا التي يستخدمها عناصر حزب الله في جنوب لبنان”.

وقال نتنياهو، في تصريحات له: “أقمنا منطقة عازلة واسعة بامتداد الحدود الشمالية بأكملها”.

وأضاف: “لا نقبل بوضع ينطلق فيه جيش حزب الله نحو حدودنا أو يتمكن من حفر أنفاق يصعب تصورها أو إدراك مدى عمقها تتيح اختراق حدودنا”.

وتابع نتنياهو: “هذه المنطقة الأمنية تفصل بين الساعين لإلحاق الأذى بنا وبين مواطني إسرائيل”.

وأكمل: “سنبقى في هذا الشريط الأمني بجنوب لبنان طالما دعت الحاجة وسنعيد الأمن والازدهار لسكان الشمال كما فعلنا مع سكان الجنوب”.

واستطرد: "منطقة "غلاف غزة" تقع اليوم داخل غزة ومنطقة "غلاف لبنان" تقع اليوم داخل لبنان وهذا درس بالغ الأهمية".

وزاد نتنياهو: “لأول مرة منذ عقود أجرى ممثلون إسرائيليون مفاوضات مباشرة مع ممثلين عن الحكومة اللبنانية بوساطة الولايات المتحدة بشأن حل مشترك يجمع بين الجانبين العسكري والسياسي”.

وواصل: “قبل بضعة أيام حققنا اختراقا تاريخيا بتوقيع مذكرة تفاهم تفصل الساحة اللبنانية عن الساحة الإيرانية”.

وصرح كذلك قائلا: "يقر هذا الاتفاق بحق إسرائيل في الاحتفاظ بالمنطقة العازلة داخل لبنان إلى حين إزالة التهديد الذي يشكله "حزب الله" على أمننا. و لا يمكن التقليل من حجم الضربة العسكرية والسياسية التي تلقاها كل من "حزب الله" وإيران".

وقال نتنياهو: “إسرائيل لن تكون أبدا رهينة بيد الذراع التنفيذية للنظام الشرير في إيران”.

وقال أيضا: “لبنان بلد جميل للغاية. ومأساة لبنان تكمن في وقوعه تحت هيمنة طائفة متعصبة والقوة الراعية لها وهي جهات تسعى لتدميرنا عبر شن هجمات انطلاقا من أراضيه”.

وختم نتنياهو: “هذا ما قررنا وقررت أجيالنا التصدي له ومنعه بأجسادها وأرواحها بما في ذلك جيل الأبطال الذين نستذكرهم ليوم”.

نتنياهو لبنان حزب الله جيش الاحتلال غلاف غزة

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