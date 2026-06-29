وزير الدفاع الإسرائيلي: لا انسحاب آخر بعد المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان حتى يتم نزع سلاح حزب الله

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، أنه اتفق مع قائد القيادة المركزية الأمريكية على عدم الانسحاب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي:" لن يكون هناك أي انسحاب آخر بعد المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان حتى يتم نزع سلاح حزب الله".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي:" بعد القيود الأمريكية انتقلنا إلى الخطة البديلة وهي تعميق منطقة الخط الأصفر في جنوب لبنان".

وفي وقت سابق، بحث قائد الجيش اللبنانى اليوم /الإثنين/ مع العماد رودولف هيكل قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر، آخر التطورات في لبنان والمنطقة، وأهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المستقبل.

وأعرب العماد هيكل - خلال المباحثات - عن شكره للدعم الأمريكي، مشددًا على ضرورة استمرار التعاون بين الجيشين بما يحفظ أمن لبنان واستقراره.