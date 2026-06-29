قائد الجيش اللبناني يؤكد أهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار وتعزيز التعاون مع الجيش الأمريكي

بحث قائد الجيش اللبنانى اليوم /الإثنين/ مع العماد رودولف هيكل قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر، آخر التطورات في لبنان والمنطقة، وأهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المستقبل .

وأعرب العماد هيكل - خلال المباحثات - عن شكره للدعم الأمريكي، مشددًا على ضرورة استمرار التعاون بين الجيشين بما يحفظ أمن لبنان واستقراره.