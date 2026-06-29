ولي العهد الكويتي يبحث مع وزير داخلية لبنان تعزيز أوجه التعاون بين البلدين

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استقبل ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم، وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، والوفد المرافق في إطار زيارته الرسمية للكويت.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع دولة الكويت والجمهورية اللبنانية الشقيقة بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.

وحضر اللقاء الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير داخلية الكويت، والشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، رئيس ديوان ولي عهد الكويت وعدد من كبار المسئولين.

كما استقبل الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، اليوم، وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الراسخة وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.