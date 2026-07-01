مسؤول إيراني: المحادثات مع واشنطن تركز على الأصول المجمدة وهرمز

أفاد مسؤول إيراني بإن المحادثات غير المباشرة بين طهران و واشنطن مستمرة منذ مساء الثلاثاء بالدوحة مضيفا أن المناقشات تركز على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز.
وقال المسؤول "بدأت المفاوضات غير المباشرة مساء الثلاثاء. وعقدت إيران اجتماعات مع مسؤولين قطريين وباكستانيين، والذين بدورهم التقوا بالجانب الأمريكي.
واستمرت المحادثات غير المباشرة اليوم الأربعاء وركزت على الأصول الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز".
وأفاد مصدر مطلع لرويترز بأن قطر وباكستان تضطلعان بدور الوساطة في هذه المحادثات غير مباشرة.
وأوضح المصدر أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب التقيا برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمس الثلاثاء لوضع الأسس اللازمة للجلسات الفنية اليوم لكن دون أن يحضرا المحادثات.