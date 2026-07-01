مسؤول إيراني: المحادثات مع واشنطن تركز على الأصول المجمدة وهرمز

أفاد مسؤول إيراني ب​إن المحادثات غير ‌المباشرة بين طهران و واشنطن مستمرة منذ مساء الثلاثاء بالدوحة ​مضيفا أن المناقشات تركز ​على الإفراج عن الأموال الإيرانية ⁠المجمدة ومضيق هرمز.

وقال المسؤول "بدأت ​المفاوضات غير المباشرة مساء الثلاثاء. ​وعقدت إيران اجتماعات مع مسؤولين قطريين وباكستانيين، والذين بدورهم التقوا بالجانب الأمريكي.

​واستمرت المحادثات غير المباشرة ​اليوم الأربعاء وركزت على الأصول الإيرانية المجمدة ‌ومضيق ⁠هرمز".

وأفاد مصدر مطلع لرويترز بأن قطر وباكستان تضطلعان بدور الوساطة في هذه المحادثات غير ​مباشرة.

وأوضح المصدر ​أن ⁠المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ​الرئيس دونالد ترامب التقيا ​برئيس ⁠الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمس ⁠الثلاثاء ​لوضع الأسس اللازمة ​للجلسات الفنية اليوم لكن دون أن يحضرا ​المحادثات.