الإثنين.. انعقاد أول جلسة لمجلس الشعب السوري

دعا رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري محمد طه الأحمد لانعقاد المجلس جلسته الأولى يوم الإثنين القادم.

وأشار الأمين العام لمجلس الشعب خلال مؤتمر الإعلان عن قائمة الرئيس أحمد الشرع لعضوية مجلس الشعب إلى أن الهدف أن يجتمع في هذا المجلس صوت التضحية مع صوت الخبرة وأن تتكامل فيه التجربة مع الكفاءة.

وبيٍن أن مدة مجلس الشعب الجديد ستكون 30 شهراً قابلة للتمديد حيث سيعيد المجلس النظر في المراسيم السابقة ، لافتا إلى أن هناك مجموعة من القوانين ينتظر الجميع صدورها من هذا المجلس .

وأوضح أن الثلث المكمل لأعضاء المجلس يتضمن23 من الأعيان و 47 من الكفاءات بينهم 12 من حملة الماجستير و17 من حملة الدكتوراه.

ولفت الأمين العام لمجلس الشعب إلى أن الثلث المكمل يتوزع وفق الآتي: 5 إدلب، 6 حمص، 7 الحسكة، 4 درعا، 3 الرقة، 5 دمشق، 2 القنيطرة، 6 دير الزور، 4 اللاذقية، 5 ريف دمشق، 14 حلب، 2 طرطوس، 5 حماة، و2 السويداء.

وذكر أيضا أن ذوو الشهداء والمصابون والكفاءات والشخصيات الوطنية ممثلون ضمن الثلث المكمل، وأن قائمة أعضاء الثلث المكمل تهدف لتعزيز التمثيل الوطني والخبرة المتنوعة.

وختم المسؤول السوري :قائمة الأعضاء المعينين تعكس وجهاً من وجوه الوفاء لهذه التضحيات وتضم نماذج مشرفة من أبناء الوطن.