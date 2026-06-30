أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وتوغلها في محافظتي القنيطرة ودرعا بالجمهورية العربية السورية، واستهدافهما بقصف مدفعي، في انتهاك صارخ لسيادة سوريا، وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وعبرت الأمانة العامة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن استنكارها لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على سوريا وسعيه لزعزعة أمنها واستقرارها وتقويض جهود إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت الأمانة العامة مجددًا وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع الجمهورية العربية السورية وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإيقاف هذه الاعتداءات، وضمان احترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، بما يصون سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سوريا
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وتوغلها في محافظتي القنيطرة ودرعا بالجمهورية العربية السورية، واستهدافهما بقصف مدفعي، في انتهاك صارخ لسيادة سوريا، وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
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