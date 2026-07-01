رئيس وزراء اليونان يؤكد دعم بلاده لصيغة الإطار واستعدادها لتعزيز دعم الجيش اللبناني

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس دعم بلاده لصيغة الإطار الخاصة بإنهاء الحرب في لبنان، وللمواقف التي اتخذها الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون والحكومة اللبنانية لبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، معلناً استعداد بلاده لمساندة لبنان في تجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها، ولا سيما عبر دعم الجيش اللبناني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس اللبناني من رئيس الوزراء اليوناني، حيث بحث الجانبان التطورات اللبنانية والإقليمية، والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في لبنان في ضوء صيغة الإطار التي تم التوصل إليها نتيجة المفاوضات اللبنانية – الأميركية – الإسرائيلية في واشنطن.

وأشار ميتسوتاكيس إلى تكليف وزير الدفاع اليوناني التنسيق مع نظيره اللبناني فيما يتعلق بدعم الجيش، فيما شكر الرئيس عون اليونان على مواقفها الداعمة للبنان، منوهاً بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وبمواصلة أثينا الوقوف إلى جانب لبنان في مختلف المجالات.