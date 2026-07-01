الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما ثابتة بقيمة 3 يورو على الطرود الرخيصة

فرض الاتحاد الأوروبي رسوما ثابتة قدرها 3 يورو على الطرود والمشتريات الإلكترونية منخفضة القيمة (التي تقل عن 150 يورو)، في خطوة تستهدف بشكل مباشر كبح تدفق البضائع الرخيصة القادمة من منصات التسوق الصينية الكبرى مثل "تيمو" (Temu)، "شين" (Shein)، و"علي إكسبريس" (AliExpress).

تأتي هذه الرسوم لإلغاء الإعفاء الجمركي السابق للطرود الصغيرة، بعد أن قفز عددها في أوروبا إلى رقم قياسي يناهز 5.8 مليار طرد، مما تسبب في اختناقات حادة لدى سلطات الجمارك وضغوط شديدة على التجار المحليين.

ووفقا للقرار، لن تحتسب الرسوم بناء على عدد الصناديق، بل وفقا لتصنيف المنتجات داخل الطرد الواحد.

وتشمل شحنة من فئة واحدة: إذا كان الطرد يحتوي على ملابس فقط، تفرض رسوم بقيمة 3 يورو فقط وشحنة متعددة الفئات: إذا احتوى الطرد على فئات مختلفة (مثل: فستان، غطاء هاتف، وشاحن)، يتم فرض 3 يورو لكل فئة، ليصل إجمالي الرسوم إلى 9 يورو للطرد الواحد.

ويعتبر هذا الإجراء مؤقتا، حيث سيتم استبداله في يوليو 2028 بضرائب مئوية ثابتة ومخصصة لكل فئة منتجات فور تشغيل الهيئة الجمركية الأوروبية الموحدة.

وبدأت المنصات المستهدفة بالفعل بتعديل استراتيجياتها؛ حيث قلصت "شين" و"تيمو" الإنفاق الإعلاني في أوروبا، واتجهتا نحو التوسع في المستودعات داخل دول الاتحاد الأوروبي لشحن البضائع بالجملة وتفادي رسوم الطرود الفردية.. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات في النهاية إلى رفع أسعار السلع على المستهلك النهائي عند الدفع.