مصادر : اتفاق مبدئي للإفراج عن 3 مليارات دولار لصالح إيران

نقلت قناة الحدث السعودية عن مصادرها القول بأنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن 3 مليارات دولار لإيران.
وأشارت المصادر إلى أن طهران ربطت أي تقدم بالمفاوضات الفنية بالحصول على 3 مليارات دولار.
ونوهت المصادر إلى أن المناقشات حول مضيق هرمز تتم وفق خطة جديدة طرحتها عُمان.
ومنذ قليل ؛ نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة القول بأن الولايات المتحدة وإيران أجرت محادثات فنية غير مباشرة في الدوحة.
وأشارت المصادر إلى أن قطر وباكستان تضطلعان بدور الوساطة في هذه المحادثات.
وبينت المصادر أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب التقيا برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمس الثلاثاء لوضع الأسس اللازمة للجلسات الفنية اليوم لكن دون حضور المحادثات.