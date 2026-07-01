مصادر : اتفاق مبدئي للإفراج عن 3 مليارات دولار لصالح إيران

نقلت قناة الحدث السعودية عن ‏مصادرها القول بأنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن 3 مليارات دولار لإيران.

وأشارت المصادر إلى أن طهران ربطت أي تقدم بالمفاوضات الفنية بالحصول على 3 مليارات دولار.

‏ونوهت المصادر إلى أن المناقشات حول مضيق هرمز تتم وفق خطة جديدة طرحتها عُمان.



ومنذ قليل ؛ نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة القول بأن الولايات المتحدة وإيران أجرت محادثات فنية غير مباشرة ​في الدوحة.

وأشارت المصادر إلى ⁠أن قطر ​وباكستان تضطلعان بدور ​الوساطة في هذه المحادثات.



وبينت المصادر أن المبعوث ​الأمريكي ستيف ​ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ‌الرئيس ⁠دونالد ترامب التقيا برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن ​عبد ​الرحمن ⁠آل ثاني أمس الثلاثاء ​لوضع الأسس ​اللازمة ⁠للجلسات الفنية اليوم لكن دون ⁠حضور ​المحادثات.